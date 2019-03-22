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В Беларуси начнут вещание четыре российские телепрограммы
Четыре российские телепрограммы получили разрешение министерства информации и связи Беларуси на распространение на территории республики.
"Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации – телепрограмм "SHOT TV", "БОКС ТВ ПЛЮС", "КВН ТВ" и "Малыш-ТВ"",- сообщает официальный сайт Мининформа в субботу.
Разрешения на распространение выданы сроком на 3 года, говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что указанные иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
"Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Республики Беларусь, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения", - отметили в министерстве.
Там также напомнили, что наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.
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Четыре российские телепрограммы получили разрешение министерства информации и связи Беларуси на распространение на территории республики. "Подписан приказ о...
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