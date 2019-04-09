Подтвердить занятость в экономике

Источник материала: Кричевская жизнь

В рамках Декрета № 3 Президента Республики Беларусь «О содействии занятости населения» продолжает деятельность постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения района. На очередном заседании всем обратившимся трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, была оказана не только консультативная помощь в содействии занятости (самозанятости), в том числе и по вопросам участия в оплачиваемых общественных работах, но и предложены конкретные варианты для их временного или постоянного трудоустройства в районный узел почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта», ЗАО «Доброном», УП «Шарм Премьер» и другие организации. Граждан, работающих за границей и предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или контрактов, а также справок с места официального трудоустройства, комис­сией было решено признать занятыми в экономике.

Напоминаем, что решением районного исполнительного комитета утвержден список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, на период с 1 января 2019 г. по 31 марта 2019 года. Предлагаем жителям района обращаться в комиссию по вопросу предоставления документов, подтверждающих свою занятость в экономике. Документы можно предоставить по адресу: г. Кричев, ул. Советская, д.51, каб. 210 или по электронной почте (ksz@krichev.gov.by). Консультации по тел. 26610.

Ирина Прудникова,

председатель комиссии.