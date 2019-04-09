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Подтвердить занятость в экономике
10.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В рамках Декрета № 3 Президента Республики Беларусь «О содействии занятости населения» продолжает деятельность постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения района. На очередном заседании всем обратившимся трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, была оказана не только консультативная помощь в содействии занятости (самозанятости), в том числе и по вопросам участия в оплачиваемых общественных работах, но и предложены конкретные варианты для их временного или постоянного трудоустройства в районный узел почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта», ЗАО «Доброном», УП «Шарм Премьер» и другие организации. Граждан, работающих за границей и предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или контрактов, а также справок с места официального трудоустройства, комиссией было решено признать занятыми в экономике.
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В рамках Декрета № 3 Президента Республики Беларусь «О содействии занятости населения» продолжает деятельность постоянно действующая комиссия по координации...
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