Леонид Заико: Все, что сейчас делается в Беларуси, - агония

заявил на сегодняшнем совещании с правительством Александр Лукашенко, комментируя политику Россельхознадзора . "Наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси", -





И прозрачно намекнул на возможные ответные действия: “Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте".





Почему Россия все чаще "заворачивает" белорусские продукты? Ситуацию комментирует руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.





- Это черная метка. Группа аграриев не может прийти в сознание и понять, что в ближайшие два-три года Россия вообще откажется от белорусских продуктов питания. Россия благодаря Обаме (и только Обаме!) начала заниматься собственным сельским хозяйством и продовольствием.





Я часто бываю в России – и уже практически не вижу белорусских продуктов питания; российские молоко, сметана, творог стоят столько же, как и белорусские, а мясо вообще дешевле. Россия поставила черную метку: ребята, не раскатывайте губу!





Минске ставили иллюзорную цель – продавать на 7 миллиардов долларов продуктов на экспорт. Но это было еще до введения санкций со стороны США.





Я уже и говорил, и писал, что санкции США и Евросоюза – невероятно нужная вещь для России, которые могут обернуться для Беларуси крахом экспорта продовольствия в Россию. Что и происходит. Через два-три года белорусские продукты вообще не будут там нужны.









- А в Минске все еще не понимают, что пора искать новые рынки сбыта?





- Руководство Беларуси аграрное настроено на то, чтобы произвести. Философия сельского хозяйства состоит в том, чтобы произвести: директора колхозов-совхозов отчитываются регулярно, кто сколько посадил, кто сколько собрал. А это нафиг никому не нужно. Когда вы видели Путина последний раз на ферме? Помню, лет пять назад теленок его облизывал.





Вообще, это приговор: надо договариваться на квоты (например, что будем продавать 4-5% общего российского рынка мяса), но надо договариваться с Ассоциацией производителей мяса, с общественными организациями.





С правительством можно договариваться в одном случае – если это пойдет в госрезервы, это хороший бизнес. Было решение допустить белорусов к продажам в госрезервы. Но белорусские директора не понимают, что происходит.





- Лукашенко прозрачно намекнул, что в ответ Беларусь может поставить на ремонт нефтепровод и нефтепродуктопроводы…

- Можно на ремонт, а можно поставить и пушки-сорокапятки на дороге. Все, что делается в Беларуси, - агония, причем агония от недомыслия. Надо договариваться, и надо понимать, что российский рынок продовольствия будет успешным для Беларуси, если наши мясозаводы, молокозаводы договорятся с российскими общественными организациями, с ассоциациями по производству продуктов.





- Как сильно сказалось на белорусских доходах сужение российского продовольственного рынка?





- Еще года три назад Россия увечила присутствие в Беларуси по промышленным товарам, года четыре назад начались первые закупки свинины в России, к нам пошли бройлеры российского производства.





Компания "Мироторг" держит монополию в России по производству мраморного мяса (русские коллеги убеждают меня, что она принадлежит лично Путину), поэтому, естественно, белорусские продукты будут выталкивать с российского рынка.





Мой приговор: начались необратимые процессы, которых в Минске пока не понимают.