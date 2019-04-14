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На Сенненщине формируют профессиональную элиту

15.04.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

На Сенненщине формируют профессиональную элиту

Учащийся СШ №2 г.Сенно Иван Квашко – победитель областного этапа республиканского конкурса «Сто идей для Беларуси», участник телепроекта «Я знаю», обладатель дипломов 2 степени областного этапа республиканского конкурса краеведческих работ и 21-й научно-практической конференции «Квант» в секции «Веб-проекты и мобильные приложения».

 Этот перечень достижений школьника можно продолжить. Как и список мотивированных учеников учреждения образования.

 Но мотивация детей к учению и развитию не возникает на пустом месте. В школе создана и постоянно воплощается в жизнь система работы по развитию способностей учащихся. Сформирован банк данных «Одарённые дети».

 — Развитие способностей детей является актуальной задачей нашего учреждения образования. Поэтому на протяжении ряда лет школа работала по реализации областного творческого проекта «Школа личностного роста». В мае 2018 года мы завершили работу по реализации районного творческого проекта «Модель дифференцированного образования для развития индивидуальных способностей учащихся, — рассказала заместитель директора по учебной работе Татьяна Юкович.

 Систему работы школы с одарёнными детьми можно проследить на примере подготовки учащихся к республиканской олимпиаде по учебным предметам.

 — Достигнуть результатов в предметных олимпиадах можно только благодаря отлаженному системному взаимодействию учителя и ученика, заинтересованной позиции конкретных учителей в подготовке школьников к участию в олимпиаде и небезразличной позиции родителей учащихся, — считает Татьяна Анатольевна.

 Работа по подготовке к участию в олимпиадном движении начинается на начальном этапе обучения. Здесь очень важной является работа педагога-психолога по выявлению интересов и склонностей детей, которая начинается с приёма ребёнка в школу (анкетирование родителей, изучение индивидуальных и психологических особенностей каждого учащегося).

 Следующее звено системной деятельности — работа учителя начальных классов по развитию интереса к учебным предметам, формированию устойчивого интереса к познанию нового. С этой целью используются возможности факультативных и стимулирующих занятий, предметных недель, разнообразных внеурочных мероприятий. Начиная с 3 класса проводятся школьные олимпиады по русскому и белорусскому языкам и математике.

 В учреждении образования проходит внутришкольная непрерывная олимпиада по всем учебным предметам, подведение итогов которой проводится раз в четверть. Учащиеся стимулируются за результативное участие высокими оценками по предмету.

 Педагоги школы для развития интеллектуальных способностей учащихся используют огромный потенциал разнообразных дистанционных олимпиад и конкурсов. Традиционным является активное участие школьников в разнообразных предметных конкурсах Белорусской ассоциации «Конкурс», дистанционных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, проводимых Витебским областным институтом развития образования, международной математической олимпиаде «Формула единства» и других.

 — Мы понимаем, что результативной работа по подготовке учащихся к олимпиадам будет только тогда, когда она будет носить системный, а не эпизодический характер. Поэтому большинство педагогов работают с учащимися постоянно, в том числе и в каникулярный период. Используем условия школьного оздоровительного лагеря, формируем интеллектуальный отряд. Учителями-наставниками проводятся индивидуальные и групповые занятия. Отдельные педагоги проводят консультации, размещают задания для учащихся и осуществляют проверку выполненной работы в он-лайн режиме. Педагоги школы оказывают учащимся дополнительные платные образовательные услуги по отдельным предметам, что также способствует повышению уровня знаний учащихся, — отмечает Татьяна Юкович.

 На Сенненщине формируют профессиональную элиту

Реальную возможность достигнуть более высоких результатов в работе с мотивированными учащимися в школе сегодня видят в постоянном совершенствовании профессионального мастерства педагогов, которые проходят обучение на областных и республиканских семинарах по темам, связанным с проблемой подготовки учащихся ко всем этапам республиканской олимпиады и научно-практической конференции исследовательских работ учащихся, вопросам психолого-педагогического сопровождения одарённых детей.

 Эффективность целенаправленной работы учителей подтверждается результатами участия школьников во втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в 2018/2019 учебном году: 24 диплома и 16 похвальных листов. Четверо учащихся школы приняли участие в третьем, областном, этапе олимпиады. Дмитрий Ивашков получил диплом третьей степени по физике и участвовал в республиканском этапе.

 Не последнюю роль в стимулировании детей к достижению новых результатов играет система поощрений победителей, призёров олимпиад, различных конкурсов и соревнований.

 — В конце каждой учебной четверти на линейке подводятся итоги участия детей в различных мероприятиях, вручаются призы, дипломы, грамоты, небольшие подарки. На протяжении ряда лет проводился общешкольный праздник-чествование для учащихся и родителей «Ваши дети – наши таланты». Информацию об успехах наших учащихся размещаем на сайте школы, поздравления победителям – на школьных информационных стендах. Родители учащихся получают благодарственные письма, — рассказывает Татьяна Анатольевна.

 Знания, полученные детьми при подготовке к олимпиаде, приносят свои плоды и в других видах деятельности. Например, Дмитрий Ивашков стал обладателем диплома первой степени областного этапа  республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Команда учащихся школы под руководством педагогов Елены Бальчунас и Елены Командышко стала победителем дистанционного тура V конкурса выпускников школ «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z», в очном туре заняла пятое место. К сожалению ограниченная газетная площадь не позволяет перечислить все достижения высокомотивированных учащихся школы. Но главное не в этом. А в том, что в учреждении образования создана, отлажена и чётко работает система работы с такими детьми, что они могут уверенно смотреть в будущее, полагаясь на знания, полученные в своей альма-матер. Тем более, что на современном этапе развития общего среднего образования одной из важнейших задач образовательной политики является формирование профессионально элиты общества.

 Татьяна Буракова.

 На снимке: Иван Квашко с дипломом научно-практической конференции «Квант».

 Фото предоставлено СШ №2 г.Сенно.       

      

 

 

 

 
 
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Учащийся СШ №2 г.Сенно Иван Квашко – победитель областного этапа республиканского конкурса «Сто идей для Беларуси», участник телепроекта «Я знаю», обладатель...
 
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