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Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

15.04.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

Бурая красавица по кличке Нюра с непростой судьбой уже познакомилась с местным медведем Тристаном. Правда, пока любители меда дружат только через решетку.

Четырехлетняя медведица пробудет на карантине еще месяц.

Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Нюра содержалась на частном подворье. Там были не очень хорошие условия для нее, поэтому ее конфисковали и передали в Пензенский зоопарк.

Наш зоопарк решил помочь коллегам и принять к себе Нюру.
 
 
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Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Бурая...
 
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