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Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бурая красавица по кличке Нюра с непростой судьбой уже познакомилась с местным медведем Тристаном. Правда, пока любители меда дружат только через решетку.
Четырехлетняя медведица пробудет на карантине еще месяц.
Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Наш зоопарк решил помочь коллегам и принять к себе Нюру.
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Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Бурая...
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