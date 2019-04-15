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Снаряд времен войны нашли на торфянике в Барановичском районе
16.04.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичском районе на торфянике обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
В дежурную часть Барановичского РОВД 15 апреля около 14.30 поступил звонок от мастера ОАО "Торфопредприятие "Колпеница". Правоохранителям он рассказал об обнаружении на торфянике артиллерийского снаряда 76 мм. На место происшествия незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
Боеприпас времен войны саперы уничтожили.
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В Барановичском районе на торфянике обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома...
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