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Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

16.04.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь глазами китайских репортеров. Журналисты из Поднебесной 16 апреля отправились в путешествие по нашей стране и начали с крупнейшего совместного проекта – парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь Си Цзиньпин несколько лет назад назвал Беларусь «жемчужиной на Шелковом пути». Тогда эта особая экономическая зона только начинала работу. Сегодня количество резидентов здесь возросло в разы.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Чао Чен, родом из провинции Цзянсу в Беларуси впервые. Работает на третьем крупнейшем телеканале Китая. Свой репортаж сегодня он посвящает самому масштабному белорусско-китайскому проекту. «Великий камень» у него раньше был только на слуху. А сейчас воочию – на расстоянии вытянутой руки.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Его соотечественники готовы вкладывать инвестиции в нашу экономику на выгодных условиях. Говорит, в их провинции есть аналогичный индустриальный парк и в «Великом камне» – немалые перспективы.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Чао Чен, корреспондент телеканала JSBC (Китай):
Когда мы приехали в индустриальный парк, я увидел флаги двух стран Китая и Беларуси, увидел, что здесь есть Пекинский проспект, и это произвело на меня очень хорошее впечатление. И я понял, что парк строится очень быстро. Это тоже меня поразило.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Выгодное географическое положение Беларуси, удобные транспортные коридоры и полгода безвиза – всё то, что манит наших китайских партнёров. Ради этого готовы преодолевать тысячи километров и отказаться от привычного климата. В Беларусь они привозят новые технологии. Создают совместные производства, производят лазерное оборудование, кондиционеры, светодиодную технику. Беларусь выступает своеобразной деловой платформой.  

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Оксана Семашко, СТВ:
Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» - 43 резидента. Большая часть из них – из Китая. Помимо производственной инфраструктуры здесь также развивают социальную. Например, вдоль Минского проспекта активно строят жильё. В июле для резидентов введут первый арендный дом. В этом году также приступят к строительству собственной поликлиники. В планах – детский сад и школа. 

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

К началу 2022 года здесь ожидают не меньше 100 резидентов. Уже сейчас здесь работают белорусы, китайцы, немцы, литовцы и американцы. В производство инвестировано больше миллиарда долларов.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Сейчас в КНР готовятся к саммиту «Один пояс, один путь», который откроется в конце апреля. И для китайских журналистов, эта экскурсия по Беларуси – ещё одна возможность узнать о нашей стране больше. Ведь именно Беларусь одной из первых поддержала инициативу создания экономического пояса Шёлкового пути. 

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»

Ли Цзюньсян, корреспондент радио CRI CIBN (Китай):
У нас многие компании, их товары экспортируются в Европу и хотят, чтоб их заводы были ближе к этим странам, поэтому они решили создать свои производственные площадки в Беларуси. И ещё многие налоговые льготы ваша страна предоставляет нам.

Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»
 
Наши китайские коллеги также побывали в научно-технических парках и университетах. Впереди – не менее насыщенная программа. Им покажут, чем живут ведущие предприятия молочной отрасли и IT-компании. По просьбам самих иностранных журналистов организуют также экскурсию по площадкам, которые примут II Европейские игры. На всё про всё – меньше недели.


 
 
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Новости Беларуси. Беларусь глазами китайских репортеров. Журналисты из Поднебесной 16 апреля отправились в путешествие по нашей стране и начали с крупнейшего...
 
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