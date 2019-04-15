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Представители китайских СМИ посетили индустриальный парк «Великий камень»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь глазами китайских репортеров. Журналисты из Поднебесной 16 апреля отправились в путешествие по нашей стране и начали с крупнейшего совместного проекта – парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь Си Цзиньпин несколько лет назад назвал Беларусь «жемчужиной на Шелковом пути». Тогда эта особая экономическая зона только начинала работу. Сегодня количество резидентов здесь возросло в разы.
Чао Чен, родом из провинции Цзянсу в Беларуси впервые. Работает на третьем крупнейшем телеканале Китая. Свой репортаж сегодня он посвящает самому масштабному белорусско-китайскому проекту. «Великий камень» у него раньше был только на слуху. А сейчас воочию – на расстоянии вытянутой руки.
Его соотечественники готовы вкладывать инвестиции в нашу экономику на выгодных условиях. Говорит, в их провинции есть аналогичный индустриальный парк и в «Великом камне» – немалые перспективы.
Чао Чен, корреспондент телеканала JSBC (Китай):
Выгодное географическое положение Беларуси, удобные транспортные коридоры и полгода безвиза – всё то, что манит наших китайских партнёров. Ради этого готовы преодолевать тысячи километров и отказаться от привычного климата. В Беларусь они привозят новые технологии. Создают совместные производства, производят лазерное оборудование, кондиционеры, светодиодную технику. Беларусь выступает своеобразной деловой платформой.
Оксана Семашко, СТВ:
К началу 2022 года здесь ожидают не меньше 100 резидентов. Уже сейчас здесь работают белорусы, китайцы, немцы, литовцы и американцы. В производство инвестировано больше миллиарда долларов.
Ли Цзюньсян, корреспондент радио CRI CIBN (Китай):
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Новости Беларуси. Беларусь глазами китайских репортеров. Журналисты из Поднебесной 16 апреля отправились в путешествие по нашей стране и начали с крупнейшего...
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