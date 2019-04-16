Весенние полевые работы — на особом контроле

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во исполнение распоряжения МВД Республики Беларусь от 25.02.2019 г. № 14 «О проведении мероприятий в период весенних полевых работ» (далее – распоряжение № 14), в целях обеспечения качественного проведения весенних полевых работ, предотвращения преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций, выявления фактов бесхозяйственности и бездействия должностных лиц, ответственных за обеспечение весенних полевых работ 2019 года, из числа сотрудников Несвижского РОВД создано 15 групп, за каждой из которых закреплены сельскохозяйственные организации, находящиеся на территории Несвижского района.

В настоящее время по 4 фактам длительного нахождения в ремонте и разукомплектования сельхозтехники проводятся проверки.

В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 1 преступление по ч.1 ст. 211 УК Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело по факту хищения топлива.

Выявлено 10 фактов нахождения работников сельского хозяйства в нетрезвом состоянии на рабочем месте (составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь).

Установлено пять фактов хищения сельскохозяйственной продукции (составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.5 КоАП). Были похищены комбикорм, мясная продукция.

Кроме того, в период с 5 марта по 11 апреля сотрудники Несвижского РОВД провели 15 выступлений в трудовых коллективах предприятий АПК с ответственными за хранение товарно-материальных ценностей.

В целях пресечения совершения преступлений и правонарушений в период весенних полевых работ руководителям хозяйств Несвижским РОВД вынесено 33 представления и 23 предписания.

Дмитрий ПАВЛЮТЬ,

первый заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции, подполковник милиции.