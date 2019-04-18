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ГАИ усилит контроль на дорогах страны и будут нести службу вблизи Храмов Православной и Католической конфессий

19.04.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

ГАИ усилит контроль на дорогах страны и будут нести службу вблизи Храмов Православной и Католической конфессийЗа прошедшие сутки в республике произошло 284 ДТП с материальным ущербом. Совершено 12 ДТП, в которых 16 человек получили травмы, погибших нет.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 44 водителя. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 493 водителя. Выявлено 118 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Пресечено 337 нарушений среди водителей и пассажиров транспортных средств использования ремней безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 700 пешеходов, из них 126 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 93 пешеходов находились в состоянии опьянения.

ДТП с несовершеннолетними.

18.04.2019 38-летний водитель женщина управляя а/м «Фольксваген Туран» по съезду от автомобильной дороги М-14, при выезде на дорогу Семков-Городок- Казеково, не уступила дорогу двигавшемуся а/м «УАЗ-3163-348». В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры а/м «Фольксваген», дети водителя: девочка 2013 г.р. и два мальчика 2015 и 2017 г.р. получили телесные повреждении, в следствии которых госпитализированы в РНПЦ Детской хирургии. Кроме того, пассажир а/м «УАЗ» мужчина 1984 г.р., также  был госпитализирован в медицинское учреждение г. Минска.   

В январе – марте 2019 года в нашей стране произошло 55 ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и 56 получили ранения.

32,2% или 19 несовершеннолетних стали участниками ДТП, являясь пассажирами транспортного средства. Погиб 1, ранены 18 детей.

При этом каждый третий несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил.

В то же время работа по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей активизирована сотрудниками Госавтоинспекции по всей республике.

 В целях обеспечения безопасных условий движения в выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах страны.

Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.

Повышенное внимание наряды ДПС уделят выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея права управления. Кроме того, инспекторы будут усиленно контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Административной ответственности не смогут избежать пешеходы, велосипедисты и возчики гужевых повозок, пренебрегающие требованиями правил дорожного движения, в том числе об использовании в темное время суток световозвращающих элементов.

 В выходные посетят Храмы.

21 апреля православные христиане Беларуси отмечают «Вербное Воскресенье», а католики – праздник «Пасхи». Традиционно в этот день верующие массово посещают Храмы.

В целях обеспечения безопасности движения, осуществления регулировочных действий и для оказания помощи гражданам сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи Храмов Православной и Католической конфессий.

 УГАИ МВД Республики Беларусь

www.mvd.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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За прошедшие сутки в республике произошло 284 ДТП с материальным ущербом. Совершено 12 ДТП, в которых 16 человек получили травмы, погибших нет. За управление...
 
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