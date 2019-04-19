Общий трудовой стаж медиков в семье Лобач из Вороново перевалил за сотню

Источник материала: Вороновская газета





К юбилею здравоохранения Беларуси на страницах газеты мы рассказываем о наших земляках, которые многие годы спасали, лечили, служили жизни и здоровью человека… К достойной когорте советских врачей с уверенностью можно отнести Любовь Михайловну и Александра Якимовича Лобачей, продолжила родительское дело и их дочь Людмила.

Крохи хлеба

Родом Любовь Михайловна Лобач из д. Хойно Пинского района Брестской области. Родители — простые сельчане.

— Отец был водителем единственного в колхозе грузовика, — вспоминает женщина, — мама работала в хозяйстве. Держали коров, свиней. В общем жили «с мозоля». Я родилась еще в войну — в 1944 году. Можно представить, как жилось в это время и первые послевоенные годы. Мама пекла очень вкусный хлеб и кусочек всегда давала мне в школу в качестве обеда. Но от него мне доставались крохи — делилась с одноклассниками. Некоторые ели его впервые. Бедность была повсеместно.

Выбор жизненного пути

— С будущей профессией определилась не сразу: хотела быть либо прокурором, либо медиком. Отец с военного опыта посоветовал стать все-таки врачом. Да и в семье у нас был пример хороший — мамина сестра была терапевтом, а ее муж хирургом. Работали они в Гродненской областной больнице.

Окончив в 1961 году с золотой медалью школу, Любовь отправилась учиться не туда, где ближе, а где жили родственники, которые на первых порах могли помочь, — в Гродно. С первого раза в институт не поступила — не хватило полбалла. Огорчение, разочарование, но сдаваться она не собиралась. И возвращаться домой тоже, несмотря на предложение поработать в сельской школе учителем немецкого языка, которым владела отлично.

Профессия по стратегическому плану

Теперь стояла задача — наработать трудовой стаж, читать побольше справочной литературы, чтобы не растратить багаж знаний, а пополнить его. И снова поступать. Некоторое время Любовь работала няней, позже санитаркой в областной больнице. Но больше занималась, как призналась собеседница, курьерской работой.

— В мои обязанности входило не только передвижение документов между облздравотделом и больницей, но и последующая доставка в отделения. Помимо этого, на мне была библиотека. В то время люди читали запоем и книги, и периодику, с нетерпением ждали новинок.

Так прошел год. Для поступления стажа было недостаточно. Чтобы не тратить время попусту, девушка решила поступить в музыкальное училище — вокальные данные у нее были неплохие. Теперь приходилось совмещать работу и вечернюю учебу.

— И это мне нравилось, а иначе для чего было поступать, — уверяет Любовь Михайловна. — На второй год без труда поступила в мединститут, пройдя все испытания на отлично. И первым делом, достав свои скудные сбережения, отправилась домой к родителям, где не была целых два года. Очень дорого обходились поездки.







Первые «деньжищи»

— Студенческая жизнь была насыщенной и «богатой», — с улыбкой заметила собеседница. — Стипендия в 26 рублей для начала — просто «деньжищи»! Для сравнения, родители присылали мне на жизнь по 5 рублей через месяц. Позже я даже могла иногда позволить себе комплексные обеды в ресторане, стала одеваться получше.

Юность — пора влюбленности. Но Любовь, следуя отцовским наставлениям мудрых людей, среди которых был и заместитель главврача областной больницы Борис Наумович Беленький, запрещала себе думать о серьезных отношениях — боялась, что это повредит ее учебе. Шесть лет в институте была профоргом группы. С четвертого курса работала медсестрой в лор-отделении. В это время познакомилась с будущим супругом Александром Якимовичем, который учился курсом младше, хотя по возрасту был старше — перед поступлением он отслужил четыре года подводником. Но о женитьбе заговорили лишь на последнем курсе, когда подходило распределение, ведь тогда оно было всесоюзным. Выпускников могли направить даже во Владивосток.







Знакомство с Вороново

Любовь хотела распределиться в Гродненскую область, откуда родом Александр.

— На вопрос комиссии «каким врачом ты хочешь быть?» затруднялась ответить, ведь тогда давали общую подготовку, а интернатуры не было. Но зато у меня был трехлетний опыт работы в лор-отделении. Делала пункцию, парацентезы, вскрывала абсцессы, останавливала носовые кровотечения… — начала перечислять тогдашние умения молодого специалиста Любовь Михайловна. — А на Вороновщине как раз требовался отоларинголог. Сюда меня и направили. Ехала с уверенностью: все будет хорошо!

Отыскав поселковую больницу, ужаснулась. Не больница — бараки. Старое здание находилось недалеко от озера. Но уже строилась новая больница, и вот-вот планировался переезд. Куда определить прибывшего сотрудника? Главврач Антон Степанович Сушко решил отправить на полугодичные курсы по специализации. Это решение очень обрадовало Любовь — она едет к мужу в Гродно.

Жила на рабочем месте

Через полгода молодой специалист вернулась на первое рабочее место. Добрым помощником и опытным наставником поначалу была хирургическая медсестра Вера Филипповна Войшнис. Поддерживали Любовь и другие старшие коллеги. И не только в работе, но и в обустройстве жилища. Женщине выделили палату и примитивно обустроили ее под жилую комнату. Одной здесь жить, куда б ни шло, но Любовь Михайловна ждала первенца, да и муж заканчивал интернатуру. Вскоре молодой семье выделили квартиру с печным отоплением по ул. Канарчика. Счастью не было предела!

Врачебные будни

Александр Якимович Лобач приехал в Вороново на должность врача-эндокринолога. Через 15 лет глава семьи сменил специализацию — перешел на терапевта, в помощь Степану Аксентьевичу Жуку. Терапевтическое отделение тогда было на 100 коек, помимо стационарного сопровождения, успевали вести прием, работать на участке.

— Супруг был толковым специалистом, преданным своему делу человеком, — вспоминает ныне покойного мужа Любовь Михайловна и признается: — Я свою работу тоже безумно любила. Да, может быть, как врач была чересчур строга, но на первом месте должно стоять здоровье пациента. Порядок в кабинете, дисциплина в отделении были железными.

На курсы Любовь Михайловна ездила не за очередной корочкой. Она «охотилась» за опытом в сложных операциях. Оснащение лор-кабинета в Вороновской больнице не уступало областной здравнице. Л.М. Лобач была единственным лор-врачом в районе, в котором на то время проживало более 56 тыс. населения. В год отоларинголог проводила не менее 130 сложных операций, приходилось оказывать и экстренную помощь.

— В операционной всегда подстраховывал анестезиолог Ян Станиславович Ладыш, — с благодарностью говорит о коллеге собеседница. — Очень дружны были с медсестрами, особенно хороший тандем у меня сложился с землячкой Марией Михайловной Мацкевич.







Продолжение

Супруги Лобачи души не чаяли в сыне Александре и дочери Людмиле. Дети подрастали и выбирали свой путь в жизни. Саша стал ветеринарным врачом, а Людмила предпочла мамино направление. Она закончила то же учебное заведение, что и родители, — Гродненский медицинский университет. В 1995-м сменила Любовь Михайловну на посту отоларинголога в Вороновской ЦРБ. Позже Людмила переехала на новое место жительства. Живя за границей, поменяла и специализацию — стала дипломированным психиатром. Но клятва Гиппократа, произнесенная когда-то, — на всю жизнь.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.