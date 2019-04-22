Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 102,6%.

В Минской области в марте по сравнению с февралем 2019 г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,2%, непродовольственные – на 0,3%. Существеннее за месяц подорожали макаронные изделия – на 4,4%, сахар – на 4,2%, мука – на 3,6%, масло животное – на 1,8%, масло растительное – на 1,3%. В то же время мясо и мясопродукты подешевели на 0,7%, плодоовощная продукция – на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на чулочно-носочные изделия – на 2,3%, одежду – на 1,4%, телерадиотовары – на 1,2%, обувь – на 0,8%. Вместе с тем в истекшем месяце зарегистрирован рост цен на мыло хозяйственное – на 7%, бензин – на 2,7%.

По сравнению с декабрем 2018 г. продовольственные товары подорожали на 2,7%, непродовольственные – на 0,7%. Существеннее с начала года увеличились цены на плодоовощную продукцию – на 14,6%.

Индекс цен и тарифов на платные услуги населению в марте 2019 г. по отношению к февралю 2019 г. составил 100,1%, к декабрю 2018 г. – 103,3%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за месяц практически не изменились (100,1% к февралю 2019 г.), за период с начала года – увеличились на 10,2%, причем оплата газоснабжения выросла на 25,6%, электроснабжения – на 15,9%.

В.С.МЕТЕЖ, начальник Главного статистического управления Минской области.