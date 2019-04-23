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Убийственная работа: 139 человек погибли от переутомления при подсчёте голосов на выборах в Индонезии
Источник материала: Партизан
В Индонезии от чрезмерной усталости во время подсчета голосов умерли 139 человек.
Более 500 членов избирательной комиссии госпитализированы с обезвоживанием и признаками переутомления. Тем не менее, подсчет голосов продолжается. В общей сложности к работе на участках привлечены более 7 миллионов человек.
Прошедшие 17 апреля в Индонезии выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей.
Всего в них участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80%.
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Убийственная работа: 139 человек погибли от переутомления при подсчёте голосов на выборах в Индонезии
В Индонезии от чрезмерной усталости во время подсчета голосов умерли 139 человек.
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