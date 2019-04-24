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Кто победит: 19 финалисток конкурса «Самое красивое лицо Беларуси». Голосуем!

25.04.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 4 мая во второй раз состоится конкурс красоты «Самое красивое лицо Беларуси». За корону и право представлять Беларусь на международном конкурсе «Самое красивое лицо мира — с2019», который состоится в ноябре этого года на Филиппинах, поборется 19 финалисток. За второе место девушку наградят бесплатным участием в конкурсе «Мисс Минск», а за третье — в конкурсе «Мисс Евразия». Редакция LADY.TUT.BY рассказывает и показывает, кто претендует на почетный титул.

В конкурсе могут принять участие незамужние девушки в возрасте от 18 до 28 лет с ростом от 165 сантиметров. Требованием было отсутствие вредных привычек, больших татуировок. По словам организаторов конкурса, модельного агентства нестандартных моделей K&Q-Models, заявки на участие прислало более 2000 девушек со всей страны.

Вероника Тарасевич, 22 года, Брест


Окончила Могилевский колледж искусств, продолжает учебу в Белорусской академии искусств на 2-м курсе театрального факультета. Любит спорт и танцы. Считает, что отзывчивость, любовь и искусство спасут мир.

Анастасия Болдырева, 19 лет, Жлобин


Настя — фотограф и модель в K&Q models. Фотография — это самое любимое и главное занятие в ее жизни. Еще девушка любит спорт, она занималась акробатикой, волейболом, спортивным туризмом, скалолазанием. Мечтает много путешествовать и снимать разных людей и их жизнь.

Александра Исакова, 21 год, Витебск


Училась на программиста, но решила кардинально поменять специализацию. Сейчас студентка 2-го курса биологического факультета кафедры географии Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Любит читать женские романы. В свободное время увлекается танцами.

Яна Плавская, 20 лет, Минск


Увлекается спортом, играла в футбол на профессиональном уровне, а сейчас учится футбольному фристайлу. Любит читать классику, слушать музыку. Девушка хорошо готовит и интересуется правильным питанием. Работает в Минском метрополитене. Учится в минском филиале Российского экономического университета имени Плеханова.

Алина Павлыш, 19 лет, Минск


Христианка. Увлекается музыкой и танцами, путешествует и занимается спортом. Работает поваром-пиццером, собирается поступать на факультет эстетического образования, на специальность "изобразительное искусство и компьютерная графика". От отца передался талант к рисованию. Считает себя целеустремленным и настойчивым человеком.

Янина Храмцова, 20 лет, Минск


Учится в институте психологии, мечтает работать по специальности и помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ее кредо: осознанный подход к себе и своим делам приносит успех и помогает достигать поставленных целей.

Лиана Азорчук, 18 лет, Минск


Девушка учится в медицинском университете на лечебном факультете. Влюблена в медицину и науку в целом. С четырех лет занимается музыкой: играет на фортепиано, гитаре, укулеле, барабанах, бонго и ханге. Занимается экстрим-вокалом, сочиняет музыку, стихи и прозу. Увлекается фотографией, рисованием, очень любит собирать пазлы и лего, и не считает эти занятия только детскими.

Екатерина Кравченко, 20 лет, Старые Дороги


Родилась в небольшом городе Старые Дороги в семье военного и учительницы. Самой страшной фразой отца была: «Не поступишь в вуз — отдам в школу прапорщиков!» Именно поэтому Катя всегда ответственно относилась к учебе и теперь успешно оканчивает 3-й курс БГУИРа. Со школьных лет пробует себя в разных направлениях современного танца, любит путешествия и активный отдых.

Анастасия Комашило, 26 лет, Минск


Окончила БГЭУ, где изучала бухгалтерское дело. Сейчас работает в EPAM Systems тестировщиком. Играет на клавишах и электрогитаре, поет, любит рисовать картины и дарить их друзьям. До карьеры в сфере высоких технологий работала грумером (стригла собак), бухгалтером и танцевала в клубах.

Дарья Шугальская, 19 лет, Новополоцк


Учится на 2 курсе, будущий переводчик. Финалистка конкурса «Мисс Новополоцк — 2016». Любит плавание. Мечтает стать стюардессой.

Ирина Колин, 20 лет, Минск


Вся жизнь Ирины связана с разными видами искусства, но основной — это музыка, она играет на скрипке. Кроме того, увлекается фотографией, любит путешествия, сочиняет рассказы и пишет музыку. Занимается разными видами спорта, среди которых любимые — плавание, конная езда и волейбол.

Юлианна Шоломицкая, 25 лет, Брест


Окончила Брестский политехнический университет по специальности «экономика и управление на предприятии». С 17 лет начала заниматься моделингом, окончила модельную школу Сергея Нагорного, что открыло для Юлианны новые возможности. За свои двадцать пять лет девушка побывала в Италии, Франции и Испании, что позволило ей выучить английский, итальянский и испанский язык. Работает бизнес-брокером в крупной компании. Для поддержания формы Юлианна занимается плаванием, в свободное время любит играть в большой теннис, а расслабиться и отдохнуть помогает йога. Девушка не представляет свою жизнь без музыки, путешествий и чтения книг. Самый главный принцип жизни — это оставаться красивым не только внешне, но и внутри.

Оксана Леончук, 27 лет, Минск


Оксана — вечный студент, она получает второе высшее образование в Академии искусств на театральном факультете. Параллельно учится в Федеральной школе радио. Среди увлечений — танцы и поэзия. Планирует снять фильм. Мечтает о доме у моря и большой дружной семье.

Кристина Баронова, 28 лет, Минск


Кристина — продюсер и менеджер таких артистов, как Dj list, Akuparalive, Antiproject Девушка свободно говорит на нескольких языках. Она пишет тексты на английском языке для изданий о культуре и искусстве. Любит путешествовать, она побывала на всех континентах. В 2015 году работала в Красном Кресте в Демократической Республике Конго, участвовала в самом большом благотворительном обеде в Ливане, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В свободное время занимается роупджампингом, обожает танцевать и водить разные виды транспорта.

Ксения Козловская, 24 года, Речица


Работает маркетологом в группе компаний «ИПМ-Консалт», параллельно оканчивает БГУ по специальности "маркетинг". Несколько лет жила, училась и работала в Германии. В свободное от работы время изучает и совершенствует иностранные языки, занимается спортом: фитнесом, кроссфитом и танцами. Обожает читать бизнес-литературу, книги по психологии и саморазвитию. Регулярно принимает участие в инициативах «Каліласкi» и «Суперкота».

Анастасия Алексеева, 25 лет, Новополоцк


Работает в детском садике помощником воспитателя, собирается поступить в университет, чтобы стать педагогом дошкольного образования, так как очень любит детей. Увлекается вышиванием и танцами.

Татьяна Будай, 28 лет, Минск


Свой профессиональный путь нашла в компании RUKO Precision Tools в качестве регионального представителя компании. С легкостью разбирается в метчиках, зенкерах и цинковке. Любит путешествовать: в 2018 году посетила более 50 городов и познакомилась с традициями и культурным наследием других народов. Посещает фитнес-зал, уделяет внимание правильному питанию, увлекается дизайном одежды и считает важным ухаживать за собой.

Римма Шут, 26 лет, Воложин


Окончила БГТУ по специальности «экономика и управление на предприятии», затем получила степень магистра экономики и управления в БГТУ. Сейчас работает заместителем главного бухгалтера в группе компаний. Хобби Риммы — флористика. Обожает животных и не может пройти мимо нуждающихся в помощи. Любит путешествия, море, музыку, скорость и ночной Минск.

Кристина Сачилович, 24 года, Минск


Окончила музыкальную и хореографическую школу, DJ. Изучает иностранные языки, занимается танцами и йогой. Пешком поднялась на вершину вулкана Этна. Любимая книга: Генри Дэвид Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», любимый фильм: Джим Джармуш «Выживут только любовники»

А кого бы выбрали вы? Голосуем!

Фотограф: Стас Красовский

Визажисты: Юлия Гуринович, Оксана Завадская, Полина Пыкавая, Евгения Евкович, Татьяна Чубарова

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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