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В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

25.04.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас идет монтаж новой игровой площадки на Набережной – неподалеку от солнечных часов. А на улицах Васнецова и Луцкой они уже появились.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

Новые конструкции выполнены из современных материалов, с соблюдением стандартов безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

Как площадка будет выглядеть через несколько дней, можно увидеть на примере уже установленных на улицах Луцкой и Васнецова.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

За прошедший год в городе установили игровое оборудование на детских площадках по 16 адресам, в 12 случаях стоит поблагодарить спонсоров, которые оплатили стоимость нового оборудования. Были случаи, когда игровое оборудование покупалось за счет граждан, а работники коммунальных служб помогали с их установкой.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

Что касается района ФОКа в микрорайоне «Восток», здесь предусмотрен более масштабный проект, чем привычные качели и горки. Там будет игровой комплекс с площадкой, где будут установлены тренажеры. Основные работы начнутся на следующей неделе, пока идет подготовка территории.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65623.php

В Бресте появляются новые игровые площадки для детей

Устанавливаемые игровые комплексы белорусского производства и соответствуют требованиям безопасности. Например: для защиты детей от падения с оборудования оборудуют перила и ограждения, углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены, на качелях запрещается применять полностью жесткие элементы подвеса и другие требования.

Как ранее сообщал Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, с 17 ноября 2018 года вступил в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Это документ, положения которого предписывают, что и как нужно делать при изготовлении и содержании оборудования детских игровых площадок, чтобы избежать повреждений и травм при пользовании им детьми и сопровождающими лицами.

 
 
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  Сейчас идет монтаж новой игровой площадки на Набережной – неподалеку от солнечных часов. А на улицах Васнецова и Луцкой они уже появились. Новые конструкции...
 
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