|
В Бресте появляются новые игровые площадки для детей
25.04.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сейчас идет монтаж новой игровой площадки на Набережной – неподалеку от солнечных часов. А на улицах Васнецова и Луцкой они уже появились.
Новые конструкции выполнены из современных материалов, с соблюдением стандартов безопасности.
Как площадка будет выглядеть через несколько дней, можно увидеть на примере уже установленных на улицах Луцкой и Васнецова.
За прошедший год в городе установили игровое оборудование на детских площадках по 16 адресам, в 12 случаях стоит поблагодарить спонсоров, которые оплатили стоимость нового оборудования. Были случаи, когда игровое оборудование покупалось за счет граждан, а работники коммунальных служб помогали с их установкой.
Что касается района ФОКа в микрорайоне «Восток», здесь предусмотрен более масштабный проект, чем привычные качели и горки. Там будет игровой комплекс с площадкой, где будут установлены тренажеры. Основные работы начнутся на следующей неделе, пока идет подготовка территории.
Устанавливаемые игровые комплексы белорусского производства и соответствуют требованиям безопасности. Например: для защиты детей от падения с оборудования оборудуют перила и ограждения, углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены, на качелях запрещается применять полностью жесткие элементы подвеса и другие требования.
Как ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас идет монтаж новой игровой площадки на Набережной – неподалеку от солнечных часов. А на улицах Васнецова и Луцкой они уже появились. Новые конструкции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)