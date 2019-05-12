Во время проведения II Европейских игр Беларуси нужно показать свое лицо. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о готовности комплекса к II Европейским играм, затем Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Одним из главных требований Президента было максимальное использование отечественной продукции для организации питания и проживания делегаций игр. «Надо самим кормить людей. И это хорошая школа, чтобы самим научиться. Приготовь хорошо блюда белорусской кухни — и с удовольствием будут питаться спортсмены и представители делегаций. Это наша культура. Пускай попробуют, как мы живем», — предложил Александр Лукашенко.

К настоящему времени все 15 спортивных площадок, где будут проходить соревнования, готовы на 99,9%. «Там, где люди будут соревноваться, — это уже проверенные объекты, испытанные. Мы умеем организовывать. Пример тому — чемпионат мира по хоккею, многие другие топовые соревнования, этапы кубка мира и так далее. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что эти 15 спортивных объектов, где будут расположены спортивные площадки по видам спорта, будут готовы (к началу игр. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул Президент.

В Студенческой деревне уже построены и вводятся в эксплуатацию все объекты, которые было намечено возвести на этапе подготовки к Европейским играм. В частности, введено второе общежитие Студенческой деревни. Глава государства поинтересовался, как в целом по стране решается вопрос обеспеченности студентов местами в общежитии и как ситуация изменится с вводом в строй всех объектов Студенческой деревни.

Как пояснил министр образования Игорь Карпенко, это позволит увеличить уровень обеспеченности общежитиями в Минске почти до 94%, а по стране — до 96,5% (сейчас — 84,7% студентов вузов обеспечены местами в общежитиях). Кроме того, появится резерв мест проживания для наращивания экспорта образовательных услуг. Глава государства такой подход одобрил: «Люди из других стран хотят здесь учится, платят большие деньги, надо строить под это общежития».

Президенту также доложили о строительстве общежитий для Гродненского университета и Белорусского государственного медицинского университета, которое планируется завершить в 2021 и 2020 годах соответственно. Глава государства предупредил, чтобы строительные или ремонтные работы на таких объектах проводились быстро, качественно и в срок. «Не надо растягивать, как у нас обычно получается, по 5-7 лет ремонт идет. Скромно, достойно, чтобы удобно и комфортно было проживать студентам. Дворец не надо строить», — заметил он.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на необходимость эффективного использования всех объектов, построенных для II Европейских игр, после их окончания. В частности, мэру Минска поручено взять под контроль дальнейшее использование оборудования пищеблоков. «Это все должно быть развезено по Минску (после окончания Европейских игр. — Прим. БЕЛТА) — для студентов, для детских садов, для школьников. Все будет использовано — от стола, стула до шкафов и оборудования цеха горячего питания, — сказал Президент. — Мы люди не бедные, но и не настолько богатые, чтобы разбрасываться добром».

Комплекс «Студенческая деревня» состоит из девяти общежитий вместимостью более 9,8 тыс. мест. Во время II Европейских игр он будет использоваться в качестве Деревни спортсменов. Здесь разместятся официальные спортивные делегации — всего около 6 тыс. человек. Уже решены все организационные вопросы подготовки Деревни спортсменов, введены в эксплуатацию новые общежития, завершается благоустройство территории и реконструкция физкультурно-спортивных объектов. К работе в Деревне спортсменов привлекут около 700 волонтеров. С 13 мая доступ на территорию комплекса будет ограничен. Открытие деревни спортсменов и начало заселения делегаций намечено на 15 июня.

БЕЛТА.