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Принимаются заявки на конкурс «Предприниматель года»!

20.05.2019 16:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Министерством экономики Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 207 проводится Национальный конкурс «Предприниматель года».

Принимаются заявки на конкурс «Предприниматель года»!

Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, доля государства в уставном фонде которых не превышает 50 процентов, по номинациям:
«Успешный старт» (со дня государственной регистрации участников конкурса до дня подачи заявки на участие в конкурсе должно пройти не менее двух, но не более трех календарных лет);
«Стабильный успех» (юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, относившиеся к субъектам малого предпринимательства не менее двух календарных лет; со дня государственной регистрации участников конкурса до дня подачи заявки должно пройти не менее пяти календарных лет);
«Эффективный бизнес в сфере производства» (со дня государственной регистрации участников конкурса до дня подачи заявки должно пройти не менее трех календарных лет; основной вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» относится к секциям А, С, F);
«Эффективный бизнес в сфере услуг» (со дня государственной регистрации участников конкурса до дня подачи заявки прошло не менее трех календарных лет).
Участник конкурса вправе принять участие только в одной из номинаций.
Основными условиями отбора претендентов для участия в конкурсе является отсутствие:
– убытков и задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;
– несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедшим по вине работодателя;
– случаев привлечения индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица к уголовной ответственности в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности;
– случаев наложения административных взысканий на участника конкурса в виде конфискации дохода, товаров (продукции), выручки, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, и (или) штрафа, и (или) взыскания стоимости предмета административного правонарушения на сумму, превышающую 250 базовых величин.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, могут направить свои заявки в отдел экономики Ганцевичского районного исполнительного комитета.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2019 года.
Контактные телефоны по вопросам участия в конкурсе: (8-01646) 2-29-06, 2-38-23.
http://www.economy.gov.by/ru/nac-konkurs-ru/.
Отдел экономики
Ганцевичского райисполкома.

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Министерством экономики Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 207 проводится Национальный конкурс...
 
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