Полумарафон проведут в Бресте 8 сентября

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 8 сентября проведут легкоатлетический пробег "БрестПолумарафон". Мероприятие будет проходить в областном центре во второй раз, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.



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Стартовый городок расположится на площадке у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Маршрут проляжет по ул. Зубачева, Западному обходу, где атлеты развернутся в направлении Берестейского шоссе, потом направятся на проспект Машерова, ул. Московскую, ул. 28 июля, Варшавское шоссе и вернутся к месту старта. Участникам предлагается преодолеть три вида дистанций: 6,5 км, 10,5 км и 21 км.

Для участия в полумарафоне зарегистрировались более 100 любителей бега из Беларуси. К мероприятию проявляют интерес и иностранцы. Заявки на участие подали представители стран Европы, Кении, Индии. "В частности, сейчас ведем переговоры с посольством Венгрии в Беларуси, которое заинтересовано в сотрудничестве с нами в сфере активного туризма. Планируется, что в полумарафоне примет участие делегация этой страны", - отметила Олеся Округ.

Каждый участник спортивного форума получит эксклюзивную медаль, именную футболку и стартовый номер, сувенирную продукцию от спонсоров. Посоревноваться смогут не только взрослые, предусматриваются и детские забеги. Также во время мероприятия будут работать различные интерактивные зоны.

Организаторами полумарафона выступают ООО "Золотой мяч" при поддержке Брестских областного и городского исполнительных комитетов.

Еще одно масштабное спортивное мероприятие в Бресте планируется провести 28 июля, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Речь идет о ночном забеге. Сейчас организаторы обсуждают его маршрут и программу.