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Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

25.05.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль проходит в Бресте. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров. В полдень огромная колонна проехала по центральным улицам Бреста. Самой захватывающей частью стало шоу мотокаскадеров.

С подробностями корреспондент Петр Бутрим.

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

На уже привычном маршруте байкеров из палаточного лагеря в Брест препятствий стало еще меньше. Этой весной после ремонта открыли сразу два моста. Для многотысячной колонны теперь не дорога, а сказка. Которой радуются не только участники слета, но и горожане.  

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Андрей Желнов, житель Бреста:
И для детей, конечно, праздник. Мотоциклы, рев мотора, запах бензина, шум ветра. Это всегда привлекало и завораживало.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Петр Бутрим, СТВ:
Брест вновь встречает тех, кому близка романтика дорог. Самая зрелищная часть международного мотофестиваля – проезд колонны по центральным улицам. Цепь из «железных коней» растянулась на несколько километров. А рев моторов, кажется, заполнил весь город.

Лилия Войтович оседлала брутальный транспорт всего два года назад. В среде байкеров девушки по-прежнему редкость. Но мать троих детей такая статистика нисколько не смущает.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Лилия Войтович, байкер:
20 лет я об этом мечтала. У меня дети подросли немножечко. И я могу себе это позволить.

А вот Дмитрия Петрухина по праву можно назвать королем дорог. Его послужной список – 150 стран за 10 лет. После такого путешествия путь от Казахстана до Бреста уже не кажется слишком большим.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Дмитрий Петрухин, байкер (Казахстан):
Конечно, я поеду дальше. И в Чечню. Хочу вот эти регионы проехать. Потому что во время своей кругосветки не было времени к соседям заезжать. А сейчас я обязан заезжать.

По подсчетам организаторов – около 10 тысяч байкеров. Целые мотоклубы своим ходом прикатили из России и Прибалтики. И хотя расстояния внушительные, такой же теплой атмосферы в другом месте, похоже, не найти. 

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Арунас Сибитис, байкер (Литва):
Нельзя сказать словами, как трогает душу. Потому что мы тоже путешествуем по Европе. Не в каждой стране это встретишь.

Отдельный пункт в программе – шоу каскадеров. Его участники наделали шума больше всех.

А это, пожалуй, самый необычный экипаж. Езда с ветерком на восстановленном «Урале» пришлась по душе не только его хозяевам. Место в коляске нашлось и домашнему питомцу – лабрадору Дейзи.   

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Рената Бобель, участница фестиваля:
Когда первый раз завелся этот мотоцикл, Дейзи понравилось, она залезла в эту коляску, и мы попробовали ее прокатить. Она вела себя спокойно, ей нравилось, она получала от этого удовольствие.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Для каждого из них мотоцикл – это нечто большее, чем просто железо. А подобные путешествия уже не хобби, а стиль жизни.

Поздним вечером рев байков дополнит рок-музыка. Завершится слет огненно-пиротехническим шоу.

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Люди в материале: Пётр Бутрим, Рената Бобель, Арунас Сибитис, Дмитрий Петрухин, Лилия Войтович
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль проходит в Бресте. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе, сообщили в...
 
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