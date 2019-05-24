Лунный календарь на 26 мая: запоминаем сны и много едим

Источник материала: СТВ

26 мая – 22-ой лунный день. В это время очень внимательно следите за возникающими ситуациями, поступками, словами, мыслями – вы сможете заглянуть в своё будущее. Сны дадут подсказки в решении проблем.

Что касается деятельности, то в этот день лучше завершать начатое, чем давать старт чему-то новому.

Хорошее время для работы с информацией: общайтесь, учите, читайте. Физические нагрузки должны быть умеренными.

Как ни удивительно, рекомендуется много есть, не стоит себя ограничивать.



