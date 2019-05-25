|
«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивная дипломатия. В Минске в 4-й раз прошёл турнир по теннису, который собрал руководителей и сотрудников МИД, а также – дипмиссии и представителей международных организаций, аккредитованных в Беларуси; экс-министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего – более 30 участников из 10 стран. Многие выходили на корт с жёнами и детьми. Победителей (а турнир состоял из нескольких этапов и занял один соревновательный день) определили в парном мужском и смешанном разрядах.
Михаил Хвостов, министр иностранных дел Беларуси (2000-2003 гг.):
Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
В МИД подчеркнули, что характерные для спорта взаимное уважение, толерантность и равенство возможностей важны и на международной арене.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Спортивная дипломатия. В Минске в 4-й раз прошёл турнир по теннису, который собрал руководителей и сотрудников МИД, а также – дипмиссии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)