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Велосипедист не спешился на кольце и попал под автомобиль в Барановичах

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 31 мая.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66729.php

Велосипедист не спешился на кольце и попал под автомобиль в Барановичах

Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi

Авария произошла на пешеходном переходе около кольца на улицах Советская и Брестская. Велосипедист не спешиваясь переезжал проезжую часть и был сбит автомобилем Audi-100, сообщается на инстаграм-канале @ssnmp_baranovichi. Велосипедиста с различными травмами Скорая помощь доставила в городскую больницу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66729.php

Велосипедист не спешился на кольце и попал под автомобиль в Барановичах

Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66729.php

Велосипедист не спешился на кольце и попал под автомобиль в Барановичах

Фото: Вадим Лицкевич https://vk.com/dalnabo

 
 
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  ДТП произошло вечером 31 мая. Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi Авария произошла на пешеходном переходе около кольца на улицах Советская и Брестская....
 
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