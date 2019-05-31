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Велосипедист не спешился на кольце и попал под автомобиль в Барановичах
01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 31 мая.
Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi
Авария произошла на пешеходном переходе около кольца на улицах Советская и Брестская. Велосипедист не спешиваясь переезжал проезжую часть и был сбит автомобилем Audi-100, сообщается на инстаграм-канале @ssnmp_baranovichi. Велосипедиста с различными травмами Скорая помощь доставила в городскую больницу.
Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi
Фото: Вадим Лицкевич https://vk.com/dalnabo
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ДТП произошло вечером 31 мая. Авария на кольце. Фото: @ssnmp_baranovichi Авария произошла на пешеходном переходе около кольца на улицах Советская и Брестская....
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