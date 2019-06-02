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В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и опрокинулся: погибла 10-летняя дочь водителя
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе в ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Авария произошла 2 июня, в 23.35, на трассе Минск — Микашевичи. По информации следователей, 37-летняя водитель Renault не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 10-летняя девочка — дочь водителя — от полученных травм умерла на месте происшествия.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.2 с. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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Авария произошла вечером 2 июня на трассе Минск - Микашевичи.
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