﻿ В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и опрокинулся: погибла 10-летняя дочь водителя. 21.by
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В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и опрокинулся: погибла 10-летняя дочь водителя

03.06.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе в ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Авария произошла 2 июня, в 23.35, на трассе Минск — Микашевичи. По информации следователей, 37-летняя водитель Renault не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 10-летняя девочка — дочь водителя — от полученных травм умерла на месте происшествия.


В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.2 с. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о данном ДТП, обратиться в Житковичский РОСК по телефону 8 029 558-29-78.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла вечером 2 июня на трассе Минск - Микашевичи.
 
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