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Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Права инвалидов и их социальная интеграция». Депутаты готовят на рассмотрение новый законопроект. В Овальном зале его обсудят в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К решению проблемных вопросов подключается и общественность. В частности, накануне в Могилеве представители Белорусского союза женщин изучали наработанный здесь опыт работы с особенными детьми. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.
Еще совсем недавно семилетнему Жене было не под силу не то что читать, ребенок не мог находиться в одной комнате с незнакомцами. У мальчика аутизм. Справиться с возом проблем помогли в этом коррекционном центре.
Майя Афанасьева, житель Могилева:
Первая детсадовская группа для таких детей, как Женя, в этом Центре появилась шесть лет назад. Сегодня их четыре. Плюс класс для особенных школьников.
Елена Мозоловская, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Занятия с дефектологами, логопедами, психологами, помощь волонтеров. Студенты и школьники, которые сюда приезжают признаются, не всегда приходится легко.
Егор Русакович, учащийся гимназии № 4, волонтер:
В Могилеве о проблемах детей-инвалидов говорили депутаты: как устроен быт особенных ребят, как учатся они таким простым для обычных детей и таким сложным для них вещам?
Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Андрей Новиков, учащийся Центра профессиональной реабилитации Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:
Олег Баханович, директор Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:
За 22 года в Центре получили профессию 2,5 тысячи особенных ребят. И почти 80 % из них работают по специальности.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Сегодня в стране делается действительно немало для того, чтобы помочь особенным людям. В частности, уже на этой сессии депутаты рассмотрят новый законопроект, который будет направлен на усиление государственной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и создание условий по их успешной интеграции в общество.
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Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию
Новости Беларуси. «Права инвалидов и их социальная интеграция». Депутаты готовят на рассмотрение новый законопроект. В Овальном зале его обсудят в ближайшее...
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