В Верхнедвинске побывал с рабочим визитом консул Латвии

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

С рабочим визитом в Верхнедвинске побывал консул — руководитель Консульства Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя. Он посетил предприятия, которые тесно сотрудничают с Латвийской Республикой. В частности, руководителя Консульства заинтересовали ООО «ВУДБЕРГ», КУП «Верхнедвинский завод столярных изделий», АСПК «Дрисса» и ООО «Дже Трейдинг».

Предприятия поставляют выпускаемую продукции в Латвию, а ООО «ВУДБЕРГ» и «Дже Трейдинг» работают с привлечением латвийского капитала. Это значит, что учредителями фирм являются граждане Латвийской Республики.

Консула сопровождала председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел.

– Для нас очень важно, чтобы на самой границе с Латвией были надёжные партнеры, налажены тесные связи. Приятно удивлен, что в приграничном Верхнедвинске активно развивается экономика, успешно работают предприятия малого и среднего бизнеса, – сказал Угис Скуя. – Впечатления от города тоже самые хорошие – каждый раз, когда направляюсь на родину в Латвию, обязательно заезжаю сюда. Очень нравится Верхнедвинск – чистый и ухоженный, он разительно изменился после «Дожинок».

– Сегодня мы показали работу предприятий, которые тесно сотрудничают с нашими друзьями из Латвийской Республики, – сказала И. Ф. Козел. – Получая высокую оценку этой деятельности, понимаем, что идём правильным путём. В свою очередь, консульство Латвийской Республики в Витебске всячески оказывает нам необходимую поддержку. И дело не только в визовой сфере. Консульство работает со всеми вопросами, в том числе – культурным и бизнес сотрудничеством. Например, в Латвии проходят Дни культуры Беларуси, работает программа по исследованию бассейна реки Двина-Даугава. Верхнедвинский район – один из активных членов программы Еврорегиона «Озерный край». Благодаря этому инвестиционному форуму дружеские связи между странами только крепнут.

Ксения ТОМАШЕВИЧ.

НА СНИМКЕ: во время посещения «Дже Трейдинг» (слева направо) директор предприятия А. Лисовский, И. Козел и У. Скуя.

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