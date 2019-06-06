Пропал Литвинович Николай Павлович, житель д. Волька

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Литвинович Николай Павлович (06.06.1986 г.р.), проживающий по адресу: Брестская область, Ивацевичский р-н, д. Волька, ул. Советская.





03.06.2019 около 15:00 ушёл из дома в неизвестном направлении и пропал . До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Страдает психическим заболеванием!