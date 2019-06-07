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«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

К слову, это уже четвертая кинолента проекта в Гродно: в 2017 на белорусском заговорили герои мультфильма «Маленький принц», в 2018 на большом экране гродненцам показали фильм «Мой друг жираф», а в марте 2019 – семейную фантастику «Хроники Нарнии».

После фильма о параллельном мире, входом в который является платяной шкаф, в Гродно стартовали ежемесячные показы известных фильмов в белорусской озвучке от проекта «Беларускія ўікенды». И вот время пришло действительно культового экшна с Арнольдом Шварценеггером. Так, в этом месяце показывают фильм «Терминатор-2», который получил около 20 наград, кстати. Главной особенностью четвертого показа стали 3D-очки, которые раздавали зрителям при входе в большой зал, ведь впервые в Беларуси на большом экране показали 3D-кино в белорусской дубляже.
 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

 

– Человек должен иметь возможность пользоваться родным языком, чувствовать его и смотреть на нем любимые фильмы. Очень хочется, чтобы каждый мог посмотреть кино, которое ему нравится, на своем языке, – подмечает  организатор Надежда Вишневская.
 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

Героев научно-фантастического боевика озвучили отечественные актеры театра и кино. Например, голос Арнольду Шварценеггеру, роботу-терминатору «Т-800», дал актер Павел Харланчук, а Роберта Патрика, терминатора-антагониста «Т-1000», озвучил Андрей Милюхин. 

Многие смотрели фильм «Терминатор-2» еще в детстве, но даже это не делает его менее интересным. Ведь, согласитесь, новая подача всем знакомого фильма может открыть в нем что-то новое и необычное.
 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

 Отличный и даже немного смешной фильм получился. Было приятно и интересно посмотреть классику кино на белорусском языке, — делится Наталья.  

Стоит отметить, что компания «Кінаконг» экспериментирует с жанрами фильмов, которые озвучивают и переводят: после боевика последует драма «Хатико», увидеть ее можно будет в следующем показе в рамках проекта «Беларускія ўікенды».
 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

Кстати, сеансы фильма «Терминатор-2. Судный день» на белорусском пройдут 8 и 9 июня в 19:00 в кинотеатре «Космос». 

 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке
Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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К слову, это уже четвертая кинолента проекта в Гродно: в 2017 на белорусском заговорили герои мультфильма «Маленький принц», в 2018 на большом экране гродненцам...
 
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