«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке

Источник материала: Вороновская газета





К слову, это уже четвертая кинолента проекта в Гродно: в 2017 на белорусском заговорили герои мультфильма «Маленький принц», в 2018 на большом экране гродненцам показали фильм «Мой друг жираф», а в марте 2019 – семейную фантастику «Хроники Нарнии».

После фильма о параллельном мире, входом в который является платяной шкаф, в Гродно стартовали ежемесячные показы известных фильмов в белорусской озвучке от проекта «Беларускія ўікенды». И вот время пришло действительно культового экшна с Арнольдом Шварценеггером. Так, в этом месяце показывают фильм «Терминатор-2», который получил около 20 наград, кстати. Главной особенностью четвертого показа стали 3D-очки, которые раздавали зрителям при входе в большой зал, ведь впервые в Беларуси на большом экране показали 3D-кино в белорусской дубляже.





– Человек должен иметь возможность пользоваться родным языком, чувствовать его и смотреть на нем любимые фильмы. Очень хочется, чтобы каждый мог посмотреть кино, которое ему нравится, на своем языке, – подмечает организатор Надежда Вишневская.







Героев научно-фантастического боевика озвучили отечественные актеры театра и кино. Например, голос Арнольду Шварценеггеру, роботу-терминатору «Т-800», дал актер Павел Харланчук, а Роберта Патрика, терминатора-антагониста «Т-1000», озвучил Андрей Милюхин.

Многие смотрели фильм «Терминатор-2» еще в детстве, но даже это не делает его менее интересным. Ведь, согласитесь, новая подача всем знакомого фильма может открыть в нем что-то новое и необычное.





– Отличный и даже немного смешной фильм получился. Было приятно и интересно посмотреть классику кино на белорусском языке, — делится Наталья.

Стоит отметить, что компания «Кінаконг» экспериментирует с жанрами фильмов, которые озвучивают и переводят: после боевика последует драма «Хатико», увидеть ее можно будет в следующем показе в рамках проекта «Беларускія ўікенды».





Кстати, сеансы фильма «Терминатор-2. Судный день» на белорусском пройдут 8 и 9 июня в 19:00 в кинотеатре «Космос».

















Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора https://grodnonews.by/