Выпускной бал-2019 в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2019.

Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников ждало, пожалуй, самое трогательное событие - прощание со школой. Искренние слова благодарности любимым учителям, слезы расставания, и первый взрослый рассвет. 418 одиннадцатиклассников Волковыщины получили аттестаты. Для сравнения – в прошлом году 399 выпускника.

В день проведения бала в районе по традиции был объявлен сухой закон с 0 до 24 часов.

Традиционный вальс исполнили выпускники средних школ города. Присутствующих поздравили концертными номерами директора и учащиеся школ района. Предлагаем нашим читателям небольшой фото и видеоотчет с выпускного бала от фотографа Юлии Блажевич .

























































































































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Выпускной бал-2017 в Волковыске