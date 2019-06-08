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В Минске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в России

09.06.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве.  

По информации МВД по Республике Калмыкия, была получена информация о том, что третий подозреваемый в убийстве 65-летней жительницы Элисты находится на территории Беларуси.  

Мужчина – участковый уполномоченный полиции – был задержан в Минске на автовокзале.  

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.    

Ранее была установлена причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к гибели 65-летней женщины. Двоих мужчин задержали, а третьего объявили в розыск.  

В начале июня в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивал Интерпол (читать далее).   

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Теги: Минск
 
 
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Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве.   По информации МВД по Республике Калмыкия, была получена информация о том, что третий...
 
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