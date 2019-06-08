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В Минске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в России
Источник материала: СТВ
Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве.
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Мужчина – участковый уполномоченный полиции – был задержан в Минске на автовокзале.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.
Ранее была установлена причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к гибели 65-летней женщины. Двоих мужчин задержали, а третьего объявили в розыск.
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Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве. По информации МВД по Республике Калмыкия, была получена информация о том, что третий...
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