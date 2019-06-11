Новый универсал BMW третьей серии научили слушаться голосовых команд

Источник материала: Tut.by

С момента премьерного показа нового поколения седана BMW третьей серии (G20) не прошло и года — и вот подоспел универсал Touring на его базе.





По сравнению с прежней «пятидверкой» новая машина серии G21 стала на 76 мм длиннее (от носа до хвоста 4,71 м), на 16 мм прибавила вширь (1,82 м) и имеет увеличенную на 41 мм колесную базу (2,85 м). По этим показателям новый универсал сопоставим с исходным седаном — спереди в салоне стало больше места в плечах, а сзади прибавилось пространства для рослых пассажиров.





Объем багажника увеличен всего на 5 л — до 500 л, в конфигурации со сложенными задними сиденьями он равен 1500 л, но погрузка вещей при этом должна стать удобнее благодаря увеличенной на 112 мм ширине проема.





Уже в базовой комплектации грузопассажирской «трешки» имеется электропривод багажной двери, причем заднее стекло открывается отдельно для погрузки мелких вещей. Передняя часть салона универсала ничем не отличается от таковой у седана, равно как и набор опций.





А самая любопытная из них — это новая фирменная медиасистема OS 7.0 с 10,25-дюймовым центральным тачскрином и интерактивным голосовым помощником. Активируется он фразой «Hey, BMW!» (и как тут не вспомнить… Mercedes !) и научен реагировать как на стандартные голосовые команды (управление навигацией или аудиосистемой), так и на более сложные вопросы. Также за доплату будут доступны виртуальные приборы с 12,3-дюймовым дисплеем и спортивная M-подвеска с занижением на 10 мм.





Первыми на рынок выйдут шесть модификаций «трешки» Touring. Это три бензиновых мотора (двухлитровые «четверки» мощностью 184 и 258 л.с. и 374-сильная рядная «шестерка» 3.0) и трио дизелей 2.0 (150 и 190 л.с.) и 3.0 (265 л.с.). При этом только версии с двухлитровыми дизелями можно заказать с 6-ступенчатой «механикой», в остальных случаях стандартная коробка — 8-ступенчатый «автомат». Полный привод xDrive доступен для большинства версий универсала.





Старт продаж «трешки» Touring на большинстве ключевых рынков запланирован на 28 сентября. Цены в Германии начинаются от 39 400 евро.