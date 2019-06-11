ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый универсал BMW третьей серии научили слушаться голосовых команд

12.06.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С момента премьерного показа нового поколения седана BMW третьей серии (G20) не прошло и года — и вот подоспел универсал Touring на его базе.


По сравнению с прежней «пятидверкой» новая машина серии G21 стала на 76 мм длиннее (от носа до хвоста 4,71 м), на 16 мм прибавила вширь (1,82 м) и имеет увеличенную на 41 мм колесную базу (2,85 м). По этим показателям новый универсал сопоставим с исходным седаном — спереди в салоне стало больше места в плечах, а сзади прибавилось пространства для рослых пассажиров.


Объем багажника увеличен всего на 5 л — до 500 л, в конфигурации со сложенными задними сиденьями он равен 1500 л, но погрузка вещей при этом должна стать удобнее благодаря увеличенной на 112 мм ширине проема.


Уже в базовой комплектации грузопассажирской «трешки» имеется электропривод багажной двери, причем заднее стекло открывается отдельно для погрузки мелких вещей. Передняя часть салона универсала ничем не отличается от таковой у седана, равно как и набор опций.


А самая любопытная из них — это новая фирменная медиасистема OS 7.0 с 10,25-дюймовым центральным тачскрином и интерактивным голосовым помощником. Активируется он фразой «Hey, BMW!» (и как тут не вспомнить… Mercedes!) и научен реагировать как на стандартные голосовые команды (управление навигацией или аудиосистемой), так и на более сложные вопросы. Также за доплату будут доступны виртуальные приборы с 12,3-дюймовым дисплеем и спортивная M-подвеска с занижением на 10 мм.


Первыми на рынок выйдут шесть модификаций «трешки» Touring. Это три бензиновых мотора (двухлитровые «четверки» мощностью 184 и 258 л.с. и 374-сильная рядная «шестерка» 3.0) и трио дизелей 2.0 (150 и 190 л.с.) и 3.0 (265 л.с.). При этом только версии с двухлитровыми дизелями можно заказать с 6-ступенчатой «механикой», в остальных случаях стандартная коробка — 8-ступенчатый «автомат». Полный привод xDrive доступен для большинства версий универсала.


Старт продаж «трешки» Touring на большинстве ключевых рынков запланирован на 28 сентября. Цены в Германии начинаются от 39 400 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С момента премьерного показа нового поколения седана BMW третьей серии (G20) не прошло и года - и вот подоспел универсал Touring на его базе.
 
Новости дня
Новости разные
 
К началу нового учебного года во всех пинских школах и детских садах будут установлены тревожные кнопки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика