Источник материала: Tut.by

В Instagram произошел массовый сбой. Об этом сообщает специализированный сервис downdetector.





Судя по данным сервиса, проблемы с доступом в Instagram могут наблюдаться как у пользователей из Европы, так и из Азии и восточного побережья США. Впрочем, в Беларуси на момент публикации материала серьезных нарушений в работе приложения не замечено.

Официальных комментариев представителей Instagram о причинах возникновения сбоя и сроках его устранения пока не поступало.