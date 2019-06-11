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В Instagram произошел массовый сбой
Источник материала: Tut.by
В Instagram произошел массовый сбой. Об этом
Судя по данным сервиса, проблемы с доступом в Instagram могут наблюдаться как у пользователей из Европы, так и из Азии и восточного побережья США. Впрочем, в Беларуси на момент публикации материала серьезных нарушений в работе приложения не замечено.
Официальных комментариев представителей Instagram о причинах возникновения сбоя и сроках его устранения пока не поступало.
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Официальных комментариев представителей Instagram пока не поступало.
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