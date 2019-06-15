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«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

16.06.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе мы узнали, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх в состязаниях по борьбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Обсуждать этот самый список и в принципе сам мультифорум мы сегодня будем с председателем Белорусской федерации борьбы Камандаром Маджидовым.

«В вольной борьбе команда достаточно опытная»

У нас по шесть представителей в каждом виде борьбы, есть представители во всех весовых категориях, из этих 18 человек – четыре призера I Европейских игр. Можно ли нашу команду назвать уже опытной и в принципе фаворитом игр?

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Команда, конечно, опытная. В вольной борьбе команда достаточно опытная. Девушки у нас достаточно опытные. Плюс греко-римская.

Если смотреть по составу, по регалиям спортсменов, представители вольной борьбы выглядят посильнее греко-римлян. Чего ждете от борцов классического стиля?

Камандар Маджидов:
Я думаю, что в вольной борьбе ребята уже опытные. Прошло время, на смену пришли новые ребята. Что они совсем молодые, я бы не сказал. Уже достаточно многие боролись и на чемпионатах мира, и Европы. По возрасту, может, они и молодые, а по опыту я бы не сказал, что они мало боролись – достаточно. Будут выступать на высоком уровне, дома мы должны выступить достойно. Женская команда у нас очень опытная.

О Виолетте Чирик: «При хорошем раскладе может сделать медаль»

У девушек подобралась просто фантастическая команда, и на фоне очень титулованных спортсменок выделяется Виолетта Чирик. Не так много у нее громких успехов. Что можете про нее сказать?

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Камандар Маджидов:
Я видел ее на чемпионате мира еще в 2017 году. Она там пятой стала. Несмотря на это, эта девушка любит драться до последнего. Я думаю, что постарается. При хорошем раскладе может сделать медаль.

То есть абсолютно от каждой нашей девушки можно ждать медаль?

Камандар Маджидов:
Можно ждать. Всё зависит от их готовности, как они себя проявят. Я думаю, каждая из них понимает, что дома будет выступать, а дома и стены помогают.

То есть пять медалей у нас будет?

Камандар Маджидов:
Не знаю, как пять, но медали нужны.

Выделяется, конечно, в списке Мария Мамошук, наш серебряный призер Рио. Она стала героиней нашего сюжета.

Мария Мамошук: «На ковёр нужно выходить с холодной головой»

«Некоторые спортсмены заранее начинают переживать, поэтому теряют контроль и не могут бороться»

Все спортсмены говорят о том, что выступать дома проще, но есть момент давления, волнения. Как с ними справляться?

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Камандар Маджидов:
Конечно, считаю, что дома даже тяжелее. По себе помню, дома я не мог бороться. Когда выезжал, я лучше выступал. Столько народа ждет от нас, и с этим надо уже не бороться, а именно вышел на ковер – и там показывай борьбу. Некоторые спортсмены заранее начинают переживать, поэтому теряют контроль и не могут бороться. Я им посоветовал просто готовиться, а уже ближе к схваткам настраиваться и выходить выигрывать.

Конкретно к борцам, наверное, очень высокие требования и медальные ожидания. Вам это приятно или наоборот – было бы проще, если бы от вас никто ничего не ожидал?

Камандар Маджидов:
Внимание всегда приятно, но в этом случае очень тяжело, потому что все ждут. Сегодня намного сложнее стало: 16 человек в весовой категории. Получается, что слабых нету. Выступают достойные. Тут и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы Европы будут бороться. Так что придется показывать борьбу.

Представителям некоторых видов спорта предстоит выступать на незнакомых аренах, но вам площадка Дворца спорта знакома очень хорошо. Это поможет справиться с волнением?

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Камандар Маджидов:
Думаю, это тоже немаловажно. Мы достаточно много провели здесь турниров: Караваева, Медведя. Медведя уже 48-й будет, Караваева – где-то 25-30-й. Это говорит о том, что площадка протоптанная, знаем каждый его уголочек. И для спортсменов будет удобнее, потому что всё свое.

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять»

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Поговорим о призовых на Европейских играх. Есть ли фиксированные суммы, которые спортсмены получат в случае успеха, то есть завоевания медалей?

Камандар Маджидов:
Финансирование есть, а теперь надо только медали взять. Всё от них зависит. В первую очередь не на сумму надо смотреть. А сумма придет.

Борьба – это не футбол, не хоккей: у нас свои цены и свой потолок. Я думаю, это немаленькая сумма будет. Здесь не деньги стоят во главе. В первую очередь – флаг нашей страны. В первую очередь должны выступить, а деньги всегда придут.

О планах после II Европейских игр: «Надо бороться и набирать форму»

Европейские игры, безусловно, важны, но, тем не менее, в сентябре – чемпионат мира. Как в этом случае расставляются приоритеты?

Камандар Маджидов:
Думаю, дома они выступят достойно. У нас остается где-то 2-2,5 месяца до чемпионата мира, где будут разыгрываться лицензии с 1 по 6 место. Всё зависит от опыта и характера спортсмена. Самое главное для тренера – восстановить их и в то же время подготовить к чемпионату мира.

Закончатся Европейские игры. Какие дальше планы у сборной до чемпионата мира?

Камандар Маджидов:
У нас сразу начинаются сборы, потом 25-28-го – турнир Караваева и через неделю – турнир Медведя. Надо бороться и набирать форму.

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

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Новости Беларуси. На неделе мы узнали, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх в состязаниях по борьбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ....
 
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