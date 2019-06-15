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«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе мы узнали, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх в состязаниях по борьбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Обсуждать этот самый список и в принципе сам мультифорум мы сегодня будем с председателем Белорусской федерации борьбы Камандаром Маджидовым.
«В вольной борьбе команда достаточно опытная»
У нас по шесть представителей в каждом виде борьбы, есть представители во всех весовых категориях, из этих 18 человек – четыре призера I Европейских игр. Можно ли нашу команду назвать уже опытной и в принципе фаворитом игр?
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Если смотреть по составу, по регалиям спортсменов, представители вольной борьбы выглядят посильнее греко-римлян. Чего ждете от борцов классического стиля?
Камандар Маджидов:
О Виолетте Чирик: «При хорошем раскладе может сделать медаль»
У девушек подобралась просто фантастическая команда, и на фоне очень титулованных спортсменок выделяется Виолетта Чирик. Не так много у нее громких успехов. Что можете про нее сказать?
Камандар Маджидов:
То есть абсолютно от каждой нашей девушки можно ждать медаль?
Камандар Маджидов:
То есть пять медалей у нас будет?
Камандар Маджидов:
«Некоторые спортсмены заранее начинают переживать, поэтому теряют контроль и не могут бороться»
Все спортсмены говорят о том, что выступать дома проще, но есть момент давления, волнения. Как с ними справляться?
Камандар Маджидов:
Конкретно к борцам, наверное, очень высокие требования и медальные ожидания. Вам это приятно или наоборот – было бы проще, если бы от вас никто ничего не ожидал?
Камандар Маджидов:
Представителям некоторых видов спорта предстоит выступать на незнакомых аренах, но вам площадка Дворца спорта знакома очень хорошо. Это поможет справиться с волнением?
Камандар Маджидов:
«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять»
Поговорим о призовых на Европейских играх. Есть ли фиксированные суммы, которые спортсмены получат в случае успеха, то есть завоевания медалей?
Камандар Маджидов:
Борьба – это не футбол, не хоккей: у нас свои цены и свой потолок. Я думаю, это немаленькая сумма будет. Здесь не деньги стоят во главе. В первую очередь – флаг нашей страны. В первую очередь должны выступить, а деньги всегда придут.
О планах после II Европейских игр: «Надо бороться и набирать форму»
Европейские игры, безусловно, важны, но, тем не менее, в сентябре – чемпионат мира. Как в этом случае расставляются приоритеты?
Камандар Маджидов:
Закончатся Европейские игры. Какие дальше планы у сборной до чемпионата мира?
Камандар Маджидов:
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«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр
Новости Беларуси. На неделе мы узнали, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх в состязаниях по борьбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ....
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