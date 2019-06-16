Голливуду и не снилось. Топ первых красавиц столичных театров

Источник материала: Tut.by

Красивые люди всегда вдохновляют. Но почему-то зачастую мы вдохновляемся зарубежными примерами: ну наверняка вы не раз видели подборки «самых-пресамых» женщин Голливуда. Предлагаем вам в кои-то веки вдохновиться отечественным и купить билет на постановки с участием белорусок, чья красота производит не менее сильное впечатление, чем талант. Безусловно, выборка субъективна: делитесь именами белорусских звезд театра и кино, которые восхищают вас, в комментариях — и, кто знает, вдруг мы выпустим вторую часть материала.

Валерия Арланова



Фото: teatrkinoaktera.by

Обладательница медали Франциска Скорины, заслуженная артистка Республики Беларусь блистательная Валерия Арланова — звезда Театра киноактера. Шикарная копна волос, выразительные глаза, тонкие запястья — это только начало списка всех достоинств актрисы.

Судя по инстаграму Валерии, поддерживать изящную фигуру артистке помогают регулярные занятия бальными танцами, а также уход за высаженными собственноручно цветами. В театре Валерия Арланова занята в спектаклях «Безымянная звезда», «Поле битвы», «Пигмалион», «Очень простая история», «№ 13» и многих других.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах, один из самых известных — «Поводырь».

Валентина Гарцуева

Валентина Гарцуева — актриса Купаловского театра. Она представительница знаменитой белорусской театральной династии. Ее мать народная артистка Беларуси, звезда Купаловского Зоя Белохвостик, а отец — режиссер, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев. Кроме того, на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы блистали и дедушка с прадедом актрисы — народные артисты Беларуси Валентин Белохвостик и Глеб Глебов соответственно.

Сама Валентина занята в репертуаре Купаловского с 2007 года, среди лучших ее ролей — Франка в «Хаме», Барбара в «Чорнай панне Нясвіжа», Ганна в «Людзі на балоце», Нина Заречная в «Чайке».

В прошлом году Валентина Гарцуева вышла замуж за немецкого актера Жан-Марка Биркхольца.

Супруги встретились на съемках кино летом 2017 года и больше не расставались.

Зоя Белохвостик



Архив Купаловского театра

Яблочко от яблоньки не далеко падает — убедиться в пословице совсем не трудно. Стоит только взглянуть на женщину удивительной красоты, маму Валентины Гарцуевой народную артистку Зою Белохвостик.

Ген красоты в этой семье явно передается из поколения в поколение. Сегодня самая известная Павлинка находится в превосходной форме, отлично выглядит и никак не дает поверить, что этой осенью ей исполнится 60.

Одна из последних работ актрисы — роль в гоголевском «Ревизоре» — позволяет внимательно рассмотреть не только актерский талант, но и внешние достоинства артистки: стройные ноги, подтянутая фигура, ухоженное лицо. Пример для подражания, честное слово!

Марта Голубева

И еще одна красавица Купаловского театра, которую нельзя не заметить, — Марта Голубева. Актриса активно совмещает работу в родном театре, съемки в фильмах и участие в экспериментальных работах современного искусства.

Не так давно Марта Голубева сыграла главную роль в нашумевшей премьере сезона «Песнь песней» режиссера Юры Дивакова. В этом спектакле раскрылись не только драматический и вокальный таланты актрисы, но и замечательные природные данные. Достаточно откровенный образ очертил стройную фигуру и длинные ноги девушки. Взгляд с поволокой, правильные черты лица, густые волосы — настоящая красавица!

Людмила Уланцева

Фото: bolshoibelarus.by

Людмила Уланцева — яркая и многообещающая звезда Большого театра оперы и балета. Именно Людмила была удостоена чести станцевать партию Кармен в обновленной культовой постановке Валентина Елизарьева «Кармен-сюита», отметившей свой 45-летний юбилей.

Эта звонкая и стройная девушка утверждает, что не склонна к полноте, а потому на диетах не сидит. Спектакль отнимает много калорий, так что в этом просто нет необходимости. Балерина придерживается здорового питания и благодарит его за легкие ноги и хорошее самочувствие.

Стоит отметить, что Людмилу Уланцеву от коллег выгодно выделяет высокий рост и женственные формы. А еще у балерины есть брат-двойняшка, тоже танцор Большого. И он тоже очень и очень симпатичный!

Людмила Хитрова

Фото: bolshoibelarus.by

Отдельного внимания достойна и новоиспеченная заслуженная артистка Республики Беларусь, молодая мама и просто красавица балерина Людмила Хитрова. В репертуаре девушки партии Жизели и Золушки в одноименных спектаклях, Евы в «Сотворении мира», Джульетты в «Ромео и Джульетте», Анны в «Витовте», Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и многие другие.



Источник фото: профиль Людмилы Хитровой в фейсбуке

После рождения сына в браке с заслуженным артистом Республики Беларусь Олегом Еромкиным Людмила очень быстро пришла в форму и спустя всего лишь полгода после родов вышла на сцену. «Я просто обожаю своего ребенка, это самое большое счастье в моей жизни. Но в то же время я очень люблю свою работу. Мне кажется, в этом и есть счастье: с удовольствием лечу в театр и с нетерпением бегу домой, где меня ждет сыночек», — так рассуждает сама артистка. Лучезарная улыбка Людмилы Хитровой не может оставить равнодушным ни одного зрителя в зале!

Маргарита Левчук

Стереотип о пышных формах оперных див давно утратил актуальность. Только взгляните на изящную и хрупкую Маргариту Левчук, сопрано Большого театра оперы и балета. Девушке нет и 30, а список ее побед на различных конкурсах внушительный.

Талант, взращенный в Брестской области, нашел дорогу и до финала престижного телевизионного проекта «Большая опера». Сама Маргарита не скрывает, что в становлении ее карьеры не последнюю роль сыграла и стройная фигура:

«У меня были попытки попасть на прослушивание в Большой театр, но отвечали, что сопрано не нужны. Однако постановщики „Свадьбы Фигаро“ дирижер Олег Лесун и режиссер Михаил Кисляров искали певицу на роль Барбарины — актрису с девичьими формами. Так что да, первоначально я подходила актерски и по фигуре. Безусловно, они меня прослушали. Ведь фигура — это хорошо, но и петь нужно тоже соответствующе. И здесь мне очень повезло: я пришла в театр, и уже в первый день у меня была роль!».

Анастасия Шпаковская

Лицо этой актрисы знакомо не только театралам, но и любителям рок-музыки. Анастасия Шпаковская работает в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького и является солисткой группы NAKA. Сегодня Анастасия Шпаковская занята во многих постановках театра, в котором без малого работает почти 20 лет.

Муж актрисы влюбился в нее с первого взгляда на одном из первых выступлений группы NAKA — и его можно понять. Твердый характер, уверенный взгляд, грация хищницы — как же можно устоять перед Анастасией! У пары двое детей, которых артистка считает главным достижением в жизни и мотиватором для будущих свершений.

Любовь Галушко



Источник фото: профиль Любови Галушко на вейсбуке

Актрису Театра кукол Любовь Галушко трудно не заметить даже в тени ее персонажей — кукол. Высокая, стройная, харизматичная она легко завладевает вниманием зрителя.



Источник фото: профиль Любови Галушко на фейсбуке

Актерский талант особенно ярко открылся в спектакле «Пансион Belvedere», который увидеть стоит действительно каждому. Девушка неактивно ведет социальную жизнь, но, уверены, поклонников у нее немало!

Елизавета Ильевская



Источник фото: профиль Елизаветы Ильевской во "ВКонтакте"

Одна из самых молодых актрис подборки — Елизавета Ильевская. Девушка работает в Белорусском государственном молодежном театре с 2015 года, но в ее послужном списке уже более 10 ролей.



Источник фото: профиль Елизаветы Ильевской во "ВКонтакте"

Снимается Елизавета Ильевская и в кино, нередко можно увидеть ее и в рекламе. Стройная шатенка с очаровательной улыбкой и кокетливой ямочкой наверняка покорит еще не один десяток зрителей.