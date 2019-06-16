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Нефтекомпании на III кв. практически не заявили объемов экспорта через Усть-Лугу, рассчитывают максимально загрузить "Дружбу"

17.06.2019 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 График экспорта на третий квартал 2019 года предусматривает поставку за рубеж 50,2 млн тонн нефти, из которых 44,3 млн тонн составляет сырье российских производителей по сравнению с 52,5 млн тонн и 47,6 млн тонн соответственно, которые были предусмотрены графиком на второй квартал.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с графиком, в том числе российской нефти на Новороссийск заявлено столько же, сколько и на второй квартал - 6 млн тонн, планы на Германию тоже совпадают с заканчивающимся кварталом - 5,1 млн тонн (5,1 млн тонн), в Польшу заявлено 3,7 млн тонн (план на второй квартал предполагал 4 млн тонн), Чехию - 1,2 млн тонн (1 млн тонн), Словакию - 1,4 млн тонн (1,6 млн тонн), Венгрию - 900 тыс. тонн (1 млн тонн), Приморск - 13,1 млн тонн (11,4 млн тонн), Козьмино - 7,7 млн тонн (7,1 млн тонн).

Самое значительное изменение произошло на Усть-Луге: если график на второй квартал предусматривал поставку нефти от российских производителей в объеме 6 млн тонн, то в третьем квартале - всего 620 тыс. тонн.

В апреле-июне наибольшие объемы в этом направлении заявляли "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Славнефть" и "ЛУКОЙЛ" , небольшие - "Татнефть"  и "Русснефть" . На третий же квартал только "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" поставили незначительные партии.

Согласно графику, на Новополоцкий НПЗ поставки в июле-сентябре запланированы в объеме 2 млн тонн (2,1 млн тонн), Мозырский НПЗ - 2,7 млн тонн (2,4 млн тонн). Транзит на Павлодарский НПЗ - 250 тыс. тонн.

В Китай через Сковородино указано 7,4 млн тонн, через Казахстан - 2,5 млн тонн.

Казахстан планирует транспортировать транзитом через РФ в Усть-Лугу - 2,2 млн тонн, Новороссийск - 1,8 млн тонн, Азербайджан и Туркмения в направлении Новороссийска - 330 тыс. тонн и 600 тыс. тонн соответственно, добавил источник.

Как пояснил агентству советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин, незначительные планы в направлении Усть-Луги связаны с перераспределением объемов на нефтепровод "Дружба". "Это связано с пожеланием грузоотправителей, компенсирующих недопоставки с конца апреля из-за ситуации с хлорорганикой", - сказал он. "График может уточняться", - добавил пресс-секретарь монополии. "Будем давать дополнительные объемы исходя из фактической пропускной способности", - уточнил он.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов на прошлой неделе сообщил журналистам, что возобновление полноценной работы нефтепровода "Дружба" приведет к некоторому снижению отгрузки нефти в портах РФ в третьем квартале 2019 года. "Экспортный график на третий квартал подписан. Рассчитываем, что, в соответствии с утвержденной "дорожной картой", с 1 июля заработает "Дружба" в полном объеме в направлении европейских стран, что, безусловно, приведет к некоторому снижению отгрузок через порты. Мы видим заявки как от грузоотправителей, так и подтверждения от принимающей стороны - НПЗ Европы", - сказал он.

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

"Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов. Так, "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов. По данным "Транснефти", за 5 месяцев этого года в трубопроводную систему было принято на 2,2 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Экспорт в дальнее зарубежье по трубопроводам "Транснефти" увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 млн тонн.

 
 
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 График экспорта на третий квартал 2019 года предусматривает поставку за рубеж 50,2 млн тонн нефти, из которых 44,3 млн тонн составляет сырье российских производителей...
 
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