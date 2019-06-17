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Ученые: собаки развили «щенячий взгляд» в результате эволюции

18.06.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое исследование, сравнивающее анатомию и поведение собак и волков, предполагает, что анатомия морды собак изменилась за тысячи лет именно для того, чтобы они могли лучше общаться с людьми. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.


Изображение: gdefon.ru

Сравнив анатомию и поведение собак и волков, исследователи обнаружили, что лицевая мускулатура у обоих видов одинакова, за исключением глаз. У собак, в отличие от волков, есть небольшая мышца, которая позволяет им поднимать внутренние брови.

Авторы предполагают, что движение бровями вызывает отклик у людей, поскольку делает глаза собак более крупными, похожими на младенческие, а также напоминает грустное выражение чесловеческого лица.

По словам исследователей, существуют убедительные доказательства того, что собаки развили мышцу для поднятия внутренней брови после того, как были одомашнены. «Мы также изучали поведение собак и волков, и при взаимодействии с человеком в течение двух минут собаки поднимали свои внутренние брови все больше и с большей интенсивностью, чем волки, — отмечают ученые. — Полученные данные свидетельствуют о том, что выразительные брови у собак могут быть результатом бессознательных предпочтений человека, которые влияли на отбор в процессе одомашнивания. Когда собаки совершают подобное движение, у людей возникает сильное желание ухаживать за ними».

Предыдущее исследование показало, что собаки значительно больше двигали бровями, когда люди смотрели на них, по сравнению с тем, когда они на них не смотрели.

Единственный вид собак без этих мышц — это сибирская хаски, которая относится к более древним породам собак.

 
 
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У собак, в отличие от волков, есть небольшая мышца, которая позволяет им поднимать внутренние брови.
 
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