Чем опасны китайские игрушки? Результаты проверки Брестской областной инспекции Госстандарта

игрушка для детей старше 3-х лет — Герои с маркировкой «MINION DAVE», артикул RW-58621, изготовитель Chenghai Guanhwalmp. & Exp.Co.LTD, Китай;







игрушка для детей старше 3-х лет — Улитка музыкальная с маркировкой «CARTOON CONCH», артикул 2077, изготовитель «NAZZER TRADING COMPANY LIMITED», Китай







установлено, что игрушки не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по показателям безопасности:

эквивалентный уровень звука игрушек фактически составил 77 дБА и 80 дБА соответственно — при норме для детей от 3 до 6 лет не более 65 дБА, для детей старше 6 лет – не более 70 дБА;

максимальный уровень звука игрушек фактически составил 80 дБА и 82 дБА соответственно — при норме для детей от 3 до 6 лет не более 75 дБА;

игрушка для детей от 3 лет и старше масса для лепки в наборах, артикул ВR-3257, изготовитель «XIAMEN YUKEXIANG TRADE CO., LIMITED», Китай — не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек по токсиколого-гигиеническому показателю безопасности «индексу токсичности» (фактическое значение показателя составило 0,0 % при норме от 70 до 120 %);





игрушка для детей старше 3-х лет «Коляска», артикул SS1100158/8811, изготовитель «Sea & Sun Toys Trade CO. LTD», Китай — не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по безопасности: отсутствуют защитные устройства на жестких деталях игрушки, что не исключает риск травмирования ребенка.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.