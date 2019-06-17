ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем опасны китайские игрушки? Результаты проверки Брестской областной инспекции Госстандарта

18.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки  в результате испытаний выявлены опасные игрушки китайского производства:

игрушка для детей старше 3-х лет — Герои с маркировкой «MINION DAVE», артикул RW-58621, изготовитель Chenghai Guanhwalmp. & Exp.Co.LTD, Китай;


игрушка для детей старше 3-х лет — Улитка музыкальная с маркировкой «CARTOON CONCH», артикул 2077, изготовитель «NAZZER TRADING COMPANY LIMITED», Китай


установлено, что игрушки не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по показателям безопасности:

эквивалентный уровень звука игрушек фактически составил 77 дБА и 80 дБА соответственно — при норме для детей от 3 до 6 лет не более  65 дБА, для детей старше 6 лет – не более 70 дБА;

максимальный уровень звука игрушек фактически составил 80 дБА и 82 дБА соответственно — при норме для детей от 3 до 6 лет не более    75 дБА;

игрушка для детей от 3 лет и старше масса для лепки в наборах, артикул ВR-3257, изготовитель «XIAMEN YUKEXIANG TRADE CO., LIMITED», Китай — не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек по токсиколого-гигиеническому показателю безопасности «индексу токсичности» (фактическое значение показателя составило 0,0 % при норме от 70 до 120 %);


игрушка для детей старше 3-х лет «Коляска», артикул SS1100158/8811, изготовитель «Sea & Sun Toys Trade CO. LTD»,  Китай — не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по безопасности: отсутствуют защитные устройства на жестких деталях игрушки, что не исключает риск травмирования ребенка.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Реестры опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта  https://gosstandart.gov.by/registers.
Автор: Заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта С.Н.Щербаков   
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем опасны китайские игрушки? Результаты проверки Брестской областной инспекции Госстандарта
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть ли нитраты в овощах на вашем огороде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика