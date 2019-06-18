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ЖКХ предупреждает, что из кранов временно будет течь плохая вода

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с аварийным отключением электроэнергии произошла самопроизвольная кратковременная остановка водозаборов Слуцкого ЖКХ.

Как пояснил директор Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства Николай Фёдорович Воронько, в результате было прекращено водоснабжение жилого сектора города. Водоснабжение восстановлено, однако из-за аварийной ситуации вода поступает ненадлежащего качества.

Срочно проводятся работы по промывке сетей водоснабжения, ситуация будет исправлена. Слуцкое ЖКХ приносит свои извинения слутчанам за доставленные неудобства.

 
 
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В связи с аварийным отключением электроэнергии произошла самопроизвольная кратковременная остановка водозаборов Слуцкого ЖКХ.
 
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