ЖКХ предупреждает, что из кранов временно будет течь плохая вода

Источник материала: Слуцк Город

В связи с аварийным отключением электроэнергии произошла самопроизвольная кратковременная остановка водозаборов Слуцкого ЖКХ .

Как пояснил директор Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства Николай Фёдорович Воронько, в результате было прекращено водоснабжение жилого сектора города. Водоснабжение восстановлено, однако из-за аварийной ситуации вода поступает ненадлежащего качества.

Срочно проводятся работы по промывке сетей водоснабжения, ситуация будет исправлена. Слуцкое ЖКХ приносит свои извинения слутчанам за доставленные неудобства.