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21 июня в зале “Прытулачак” – вечер памяти Валентины Макеевой
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
21 июня в 15.00 в актовом зале «Прытулачак» Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства состоится вечер памяти горецкого композитора Валентины Макеевой, которой в этом году исполнилось бы 80 лет.
Песни Валентины Макеевой визитной карточкой нашего города и академии. На главном концерте республиканского фестиваля «Дожинки-2012» под залпы праздничного салюта над всей страной плыла её песня «Горки – Горы, дорогих краёв краса».
Много лет наш район встречал утро под позывные местного радио, взятые из её песни о Горках.
Валентина Савельевна стояла у истоков первого коллектива художественной самодеятельности, получившего звание «народный» – ансамбля «Радость». Вся её творческая деятельность связана с руководством коллективами художественной самодеятельности БГСХА и преподаванием в Горецкой детской школе искусств.
Вход свободный.
Справки по телефону: 5-93-19
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21 июня в 15.00 в актовом зале «Прытулачак» Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства состоится вечер памяти горецкого композитора Валентины Макеевой,...
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