21 июня в зале “Прытулачак” – вечер памяти Валентины Макеевой

Источник материала: Горецкий вестник

21 июня в 15.00 в актовом зале «Прытулачак» Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства состоится вечер памяти горецкого композитора Валентины Макеевой, которой в этом году исполнилось бы 80 лет.





Песни Валентины Макеевой визитной карточкой нашего города и академии. На главном концерте республиканского фестиваля «Дожинки-2012» под залпы праздничного салюта над всей страной плыла её песня «Горки – Горы, дорогих краёв краса».

Много лет наш район встречал утро под позывные местного радио, взятые из её песни о Горках.

Валентина Савельевна стояла у истоков первого коллектива художественной самодеятельности, получившего звание «народный» – ансамбля «Радость». Вся её творческая деятельность связана с руководством коллективами художественной самодеятельности БГСХА и преподаванием в Горецкой детской школе искусств.

Вход свободный.

Справки по телефону: 5-93-19