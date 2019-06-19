Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизе

Источник материала: Интерфакс

Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам.

"Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Румаса цитирует госагентство БелТА.

По словам премьер-министра, Беларусь также готова рассмотреть заключение соглашения об избежании двойного налогообложения, развивать сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма и фиксировать это в соответствующих документах.

"Мы готовы и дальше всемерно укреплять партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и способствовать реализации совместных проектов", - добавил Румас.