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Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизе
Источник материала: Интерфакс
Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам.
"Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Румаса цитирует госагентство
По словам премьер-министра, Беларусь также готова рассмотреть заключение соглашения об избежании двойного налогообложения, развивать сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма и фиксировать это в соответствующих документах.
"Мы готовы и дальше всемерно укреплять партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и способствовать реализации совместных проектов", - добавил Румас.
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Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам.
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