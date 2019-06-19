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Беларусь предложила Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизе

20.06.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь предложила  Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам.

"Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Румаса цитирует госагентство БелТА.

По словам премьер-министра,  Беларусь также готова рассмотреть заключение соглашения об избежании двойного налогообложения, развивать сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма и фиксировать это в соответствующих документах.

"Мы готовы и дальше всемерно укреплять партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и способствовать реализации совместных проектов", - добавил Румас.

 
 
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Беларусь предложила  Боснии и Герцеговине заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам.
 
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