«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего они удивили жюри и выделились тем, что единственные при программировании использовали язык Python.









Всего в соревновании приняли участие около 1200 человек из более 60 городов Беларуси и ближнего зарубежья. Разработанные роботы играли в футбол, устраивали гонки, рисовали на бумаге, а также боролись, как настоящие сумоисты.





Владимир Русак, учащийся гимназии № 1 Мяделя:

Занялся робототехникой с 4 класса.

Робофутбол – это когда собираешь двоих: один – вратарь, второй – атакующий.





Никита Берняк, учащийся гимназии № 1 Мяделя:

Мы начали тренироваться и делать программу. У нас был чертежник-робот, и на поликарбонате мы рисовали по точкам.

Теперь юные робототехники готовятся к национальному отборочному этапу, который пройдет в сентябре. В случае победы они представят нашу страну на Всемирной олимпиаде роботов, которая состоится в ноябре в Венгрии.



