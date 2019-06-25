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Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

В Гродненской области около 200 тысяч молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. К этой категории относится каждый пятый житель региона.

На торжественном приеме у председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова чествовали 25 таких целеустремленных и успешных молодых людей. Здесь собрались представители талантливой молодежи со всех уголков Гродненщины. Перспективные спортсмены, музыканты, лауреаты конкурсов, авторы уникальных проектов и разработок достойно представляют область и свою малую родину не только в республике, но и за ее пределами. Среди них учащиеся школ и колледжей, студенты, педагоги. У каждого свой рецепт успеха.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

Поздравили присутствующих накануне Дня молодежи, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье июня, председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и первый секретарь Гродненского областного ОО «БРСМ» Павел Михалюк.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

– Молодежь – это наше будущее, и мы по праву ей гордимся. Молодые люди участвуют в жизни нашего государства и региона. От них во многом зависит, как будет развиваться наша страна, им предстоит сохранить наше культурное и историческое наследие, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Прямо сейчас в столице проходят соревнования континентального мультиспортивного форума, в которых честь нашей страны и своей малой родины защищают 30 спортсменов Гродненщины – представители нашей молодежи. Поддержка талантов во всех сферах – одна из главных наших задач. С молодежью у нас много планов и совместных задумок, их предстоит реализовать. Хочется пожелать нашим молодым людям не прекращать самосовершенствоваться и обучаться, быть патриотами своей большой и малой родины.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

Торжественный прием воодушевил ребят и оставил яркие впечатления от встречи. Не скрывает своей радости мостовчанка Юлия Винник. Оказаться в числе талантливых ребят на таком приеме для нее очень волнительно. Юлия – победительница XVI Московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля «Звучит Москва», Республиканского фестиваля-конкурса детского творчества «ЛьВенок» и многих других творческих проектов.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

– В музыкальную школу я пришла шесть лет назад. Петь получалось не сразу. На втором году обучения педагоги раскрыли всю силу моего голоса. Кропотливая и серьезная работа на занятиях по вокалу – и вот я уже участвую в своем первом конкурсе. А дальше завертелось – призовые места на республиканских и зарубежных конкурсах, участие в телевизионном проекте «Талент краіны» на ОНТ. Этот проект мне очень запомнился – в нем выступали такие же ребята, как и я, мои сверстники. Было очень интересно наблюдать за их подготовкой, творческим ростом, мы пробовали себя в разных жанрах.

Семнадцатилетний Олег Сильванович учится в Островецкой специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Заприметив парня в толпе, сразу и не подумаешь, что он – успешный начинающий боксер. В этот вид спорта пришел чуть более двух с половиной лет назад. В копилке у Олега весомая награда, пусть и бронзовая, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь. Юный спортсмен тогда выступал в весовой категории до 52 кг.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

– В нашей школе невероятно дружный и сплоченный коллектив. Старшие ребята поддерживают и помогают с первой тренировки. Когда я только зашел на ринг, понял, что здесь смогу чувствовать себя как рыба в воде. Бокс хорош как общефизическая подготовка и как тренировка ума. Я сравниваю этот вид спорта с шахматами – здесь важно думать и просчитывать каждый свой шаг. Очень весомый вклад в мою подготовку сделал тренер – я занимаюсь практически каждый день кроме воскресенья. Сейчас моя цель –победить на республиканских соревнованиях.

Как отметил студент 4 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Владислав Шишко, для всех участников этот прием станет точкой отсчета в дальнейших свершениях.

Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский побывал на тожественном приеме в облисполкоме посвященном Дню молодежи

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
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В Гродненской области около 200 тысяч молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. К этой категории относится каждый пятый житель региона. На торжественном приеме у...
 
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