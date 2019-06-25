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Туристам разрешили для въезда в Беларусь покупать медстраховки онлайн. Полис на границе не потребуют

26.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Иностранцам, которые собираются приехать в Беларусь, разрешили покупать медстраховки онлайн. Воспользоваться этой возможностью уже сейчас можно на сайте «Белгосстраха». Но распечатать онлайн-страховку для въезда в нашу страну все равно придется. Из других изменений, которые касаются иностранцев: с 1 сентября пограничники не будут контролировать, есть ли у въезжающих в страну медстраховки.

Туристам разрешили для въезда в Беларусь покупать медстраховки онлайн. Полис на границе не потребуют

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Одно из изменений — власти разрешили иностранцам, которые собираются приехать в нашу страну, покупать медстраховку онлайн. До этого оформить страховой полис можно было только по приезде в страну до прохождения пограничного контроля — в офисах «Белгосстраха» или «Белэксимгаранта».

Оформить медстраховку онлайн иностранцы пока что могут только на сайте «Белгосстраха». Такая возможность появилась с 10 июня. Чтобы приобрести медстраховку онлайн, нужно пройти регистрацию на сайте компании, в том числе указать имя и фамилию, паспортные данные, место жительства.

После оплаты страховая компания в течение дня должна прислать договор со своей электронной цифровой подписью. При этом иностранцам обязательно нужно распечатать договор, который был оформлен онлайн.

Цена онлайн-полиса не будет отличаться от купленного в офисе, уточнили в «Белгосстрахе».

Иностранцу надо проверить, указаны ли в полисе наименование страховщика, его адрес, телефоны, номер и дата уведомления, а также фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина, срок действия договора обязательного медстрахования.

Президентским указом № 175 также предусмотрено, что пограничники с 1 сентября не будут контролировать, есть ли у въезжающих в Беларусь иностранцев медстраховки. Эту информацию подтвердили в Погранкомитете. Сейчас пограничники в обязательном порядке интересуются наличием этих страховых полисов.

Получается, что наличие медстраховки будут проверять, как и сейчас при получении белорусской визы. А у жителей стран, с которыми у нас «безвиз», с 1 сентября проверять их наличие не будут. Но это не освобождает от необходимости иметь страховые полисы.

Кстати, иностранец может купить медстраховку и в своей стране, но в ней должно быть указано, что действует на территории нашей страны, уточнили в МИД Беларуси. При этом есть важный момент: если у иностранца страховка, которую он оформил в своей стране, а в Беларуси он получает травму и попадает больницу, то ему придется оплатить медуслуги из своих денег, а потом уже, по приезде домой, разбираться со страховой компанией. А если страховка оформлена в Беларуси по приезде, то выплаты медучреждениям при страховом случае производит наша страховая компания.

Из других важных изменений: власти расширили список организаций, которые могут выступать страховыми агентами (без включения в соответствующий реестр Минфина). Помимо банков и «Белпочты», в него включили турфирмы, визовые центры, БелЖД, «Белавиа» и организации, которые занимаются ввозом, вывозом и торговлей автомобилями.

 
 
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  Иностранцам, которые собираются приехать в Беларусь, разрешили покупать медстраховки онлайн. Воспользоваться этой возможностью уже сейчас можно на сайте...
 
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