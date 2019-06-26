ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый Mercedes CLA уже в Беларуси: известна стоимость

26.06.2019 22:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый седан Mercedes CLA с купеобразным силуэтом (из-за чего, собственно, за ним закрепился термин «четырехдверное купе») дебютировал в начале года в Лас-Вегасе, а теперь доступен для заказа и на белорусском рынке.


Напомним, что второе поколение CLA создано на той же платформе, что и новый хетчбэк A-класса. По сравнению с предшественником новая машина выглядит еще эффектнее и солиднее. Удлиненный капот, выступающие колесные арки, корма, оформленная в стиле старшего по рангу CLS, и безрамочные стекла дверей — вот некоторые особенности стильной внешности новинки.


Интерьер нового CLA оформлен в том же стиле, что и у исходного A-класса. Дизайнеры отказались от использования козырька над комбинацией приборов, которая теперь виртуальная, дисплей правее отвечает за управление медиасистемой MBUX.


У нее есть функция распознавания голоса, активируемая фразой «Привет, Mercedes!» (причем электроника выполняет лишь команды того человека, который активировал систему), и управление жестами — для активации достаточно приблизить руку к сенсорному экрану или панели на центральной консоли.


Еще одной яркой деталью интерьера нового седана являются вентиляционные дефлекторы, напоминающие турбины. Задний диван CLA отформован под двоих седоков — третий тут будет лишним.


К нам поставляют машины напрямую с завода Mercedes в Венгрии, все с бензиновыми моторами. На выбор — версии CLA 200 (1,3 л, 163 л. с.), CLA 250 (2 л, 224 л. с.) и полноприводный AMG 35 4Matic (2 л, 306 л. с.), до 100 км/ч разгоняющийся за паспортные 4,9 секунды. Все модификации располагают 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.


Не забыли инженеры и о традиционно высоком для Mercedes уровне ездового комфорта — для снижения уровня вибраций, передающихся на кузов, новый CLA оснащен специальными гидроопорами на подрамнике передней подвески.


Отметим также, что от флагманского S-класса компактному седану достался фирменный пакет электронных помощников Intelligent Drive. Благодаря ему CLA способен в определенных ситуациях двигаться и в полуавтономном режиме (используя систему видеокамер и радарных датчиков, электроника может «заглядывать» вперед на расстояние до 500 м).


Активная система контроля рядности движения способна предупреждать водителя о случайном съезде с выбранной полосы посредством пульсирующих вибраций рулевого колеса, а при пересечении сплошной разметки в скоростном диапазоне от 60 до 200 км/ч — возвращать автомобиль на свою полосу за счет притормаживания колес на одной из сторон.


Цены на новый CLA в Беларуси стартуют с отметки 24 890 евро. В минском шоу-руме Mercedes красовались три экземпляра CLA 200, особняком среди которых стоит седан в специальном исполнении Edition 1 за 41 298 евро с расширенным набором опций.


Это, например, 19-дюймовые многоспицевые колесные диски оригинального дизайна, парковочный ассистент с камерой заднего вида, оранжевые акценты в экстерьере и интерьере, декоративная прострочка такого же цвета, алюминиевые вставки и атмосферная подсветка салона. Тираж серии Edition 1 ограничен, и, быть может, именно поэтому данный экземпляр CLA быстро нашел своего покупателя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый седан Mercedes CLA с купеобразным силуэтом дебютировал в начале года в Лас-Вегасе, а теперь доступен для заказа и на белорусском рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Березовый сок из Беларуси может стать сырьём для китайской косметики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика