Новый Mercedes CLA уже в Беларуси: известна стоимость

Источник материала: Tut.by

Новый седан Mercedes CLA с купеобразным силуэтом (из-за чего, собственно, за ним закрепился термин «четырехдверное купе») дебютировал в начале года в Лас-Вегасе , а теперь доступен для заказа и на белорусском рынке.





Напомним, что второе поколение CLA создано на той же платформе, что и новый хетчбэк A-класса . По сравнению с предшественником новая машина выглядит еще эффектнее и солиднее. Удлиненный капот, выступающие колесные арки, корма, оформленная в стиле старшего по рангу CLS, и безрамочные стекла дверей — вот некоторые особенности стильной внешности новинки.





Интерьер нового CLA оформлен в том же стиле, что и у исходного A-класса. Дизайнеры отказались от использования козырька над комбинацией приборов, которая теперь виртуальная, дисплей правее отвечает за управление медиасистемой MBUX.





У нее есть функция распознавания голоса, активируемая фразой «Привет, Mercedes!» (причем электроника выполняет лишь команды того человека, который активировал систему), и управление жестами — для активации достаточно приблизить руку к сенсорному экрану или панели на центральной консоли.





Еще одной яркой деталью интерьера нового седана являются вентиляционные дефлекторы, напоминающие турбины. Задний диван CLA отформован под двоих седоков — третий тут будет лишним.





К нам поставляют машины напрямую с завода Mercedes в Венгрии, все с бензиновыми моторами. На выбор — версии CLA 200 (1,3 л, 163 л. с.), CLA 250 (2 л, 224 л. с.) и полноприводный AMG 35 4Matic (2 л, 306 л. с.), до 100 км/ч разгоняющийся за паспортные 4,9 секунды. Все модификации располагают 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.





Не забыли инженеры и о традиционно высоком для Mercedes уровне ездового комфорта — для снижения уровня вибраций, передающихся на кузов, новый CLA оснащен специальными гидроопорами на подрамнике передней подвески.





Отметим также, что от флагманского S-класса компактному седану достался фирменный пакет электронных помощников Intelligent Drive. Благодаря ему CLA способен в определенных ситуациях двигаться и в полуавтономном режиме (используя систему видеокамер и радарных датчиков, электроника может «заглядывать» вперед на расстояние до 500 м).





Активная система контроля рядности движения способна предупреждать водителя о случайном съезде с выбранной полосы посредством пульсирующих вибраций рулевого колеса, а при пересечении сплошной разметки в скоростном диапазоне от 60 до 200 км/ч — возвращать автомобиль на свою полосу за счет притормаживания колес на одной из сторон.





Цены на новый CLA в Беларуси стартуют с отметки 24 890 евро. В минском шоу-руме Mercedes красовались три экземпляра CLA 200, особняком среди которых стоит седан в специальном исполнении Edition 1 за 41 298 евро с расширенным набором опций.





Это, например, 19-дюймовые многоспицевые колесные диски оригинального дизайна, парковочный ассистент с камерой заднего вида, оранжевые акценты в экстерьере и интерьере, декоративная прострочка такого же цвета, алюминиевые вставки и атмосферная подсветка салона. Тираж серии Edition 1 ограничен, и, быть может, именно поэтому данный экземпляр CLA быстро нашел своего покупателя.