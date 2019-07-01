Новак: совет директоров Транснефти ставит перед менеджментом задачу сохранения качества нефти

Источник материала: Интерфакс

Вопрос сохранения качества нефти при транспортировке по магистральной трубопроводной системе "Транснефти" вышел на первый план задач для менеджмента.

"В качестве приоритетной совет директоров ставит перед менеджментом компании задачу безусловного сохранения качества транспортируемой нефти в пределах отраслевых стандартов и нормативов, установленных договорными отношениями с потребителями, в том числе за счет усиления контроля принимаемой в систему нефти и обеспечения постоянного мониторинга качества в ключевых точках нефтепроводной системы", - говорится в обращении министра энергетики РФ, председателя совета директоров "Транснефти" Александра Новака в годовом отчете компании.

"Решая ключевые стратегические задачи, "Транснефть" должна оставаться эффективным активом как для государства, так и для иных акционеров. Компания будет продолжать расширять диалог с акционерами и инвесторами, а совет директоров на своем уровне обсуждать конструктивные инициативы", - добавил он.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен, возобновлен только с 9 июня. Во время приостановки прокачки по трубопроводу "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".