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Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

04.07.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно. Здесь наравне с обычными детьми оздоровление проходят ограниченные в возможностях сверстники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным после того, как заброшенные площади бывшего детского дома передали Витебскому областному детскому центру. Территорию и постройки восстановили. И вот уже пять лет необычный лагерь принимает самых разных детей. В гостях у ребят побывала Анастасия Аласания.

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Волейбол, бадминтон, импровизированный боулинг, концерты и конкурсы – насыщенная обучающая программа. Летний лагерь – пожалуй, лучшая замена компьютеру и гаджетам.

Из 150 детей, которые отдыхают в оздоровительном лагере под Лиозно, 20 – с сахарным диабетом. Они ничем не отличаются от других ребят – также играют, поют, танцуют. Разве что есть свои нюансы в питании и медицинском сопровождении.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Анастасия Аласания, СТВ:
В организме ребенка-диабетика инсулин не вырабатывается в принципе. Потому в медпункт такие дети приходят 5-6 раз в день, чтобы измерить уровень сахара в крови и сделать инъекцию вот такой шприц-ручкой. К слову, обязательно под присмотром врача-эндокринолога, который дежурит здесь круглосуточно.

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Лагерь под Лиозно – единственный в Беларуси, где реабилитацию и оздоровление наравне со всеми проходят дети с инвалидностью. Диабет, глухота, ДЦП... Всего за лето здесь отдохнет около 100 особенных детей.

Кто выделяется в лагере – так это спортсмены. Их отдых здесь щедро «приправлен» тренировками.

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Алина Дубовец, воспитанница спортивного клуба «Каскад» Белорусской республиканской ассоциации тхэквондо:
Недавно прошел 10-й Кубок Европы, он проходил в Сочи. Наша команда заняла два места: это было серебро и бронза. Я взяла серебро по спаррингам.

Впереди еще две летние смены. Сюда приедут активные хоккеисты и дети, которым трудно ходить, тонко чувствующие музыку гимнасты и ребята, которые ее никогда не услышат. Такие разные и все-таки они вместе.

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно

Люди в материале: Анастасия Аласания
 
 
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Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно. Здесь наравне с обычными детьми оздоровление проходят ограниченные в...
 
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