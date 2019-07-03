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Отдых на равных: единственный инклюзивный летний лагерь в Беларуси работает под Лиозно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно. Здесь наравне с обычными детьми оздоровление проходят ограниченные в возможностях сверстники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это стало возможным после того, как заброшенные площади бывшего детского дома передали Витебскому областному детскому центру. Территорию и постройки восстановили. И вот уже пять лет необычный лагерь принимает самых разных детей. В гостях у ребят побывала Анастасия Аласания.
Волейбол, бадминтон, импровизированный боулинг, концерты и конкурсы – насыщенная обучающая программа. Летний лагерь – пожалуй, лучшая замена компьютеру и гаджетам.
Из 150 детей, которые отдыхают в оздоровительном лагере под Лиозно, 20 – с сахарным диабетом. Они ничем не отличаются от других ребят – также играют, поют, танцуют. Разве что есть свои нюансы в питании и медицинском сопровождении.
Анастасия Аласания, СТВ:
Лагерь под Лиозно – единственный в Беларуси, где реабилитацию и оздоровление наравне со всеми проходят дети с инвалидностью. Диабет, глухота, ДЦП... Всего за лето здесь отдохнет около 100 особенных детей.
Кто выделяется в лагере – так это спортсмены. Их отдых здесь щедро «приправлен» тренировками.
Алина Дубовец, воспитанница спортивного клуба «Каскад» Белорусской республиканской ассоциации тхэквондо:
Впереди еще две летние смены. Сюда приедут активные хоккеисты и дети, которым трудно ходить, тонко чувствующие музыку гимнасты и ребята, которые ее никогда не услышат. Такие разные и все-таки они вместе.
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Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно. Здесь наравне с обычными детьми оздоровление проходят ограниченные в...
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