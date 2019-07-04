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Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

05.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мощный грозовой фронт, атаковавший Брестскую область в первый день июля, принес с собой сильный ветер, дождь и град. Ураган валил деревья, разрушал крыши, обрывал провода, оставляя без электричества целые населенные пункты. Больше всего от непогоды пострадали Пинский, Ивацевичский, Дрогичинский, Ивановский и Барановичский районы. 

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

Тревожные прогнозы синоптиков, позволили энергетикам заранее мобилизовать людей и технику, однако шквал, обрушившийся на область, в считанные минуты нанес огромный ущерб. 

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом
 Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

В результате разгула стихии были зафиксированы отключения 92 линий электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторной подстанции, 200 населенных пунктов и 50 ферм остались без энергоснабжения. Повреждено 40 опор линий электропередачи, оборвано более 200 проводов. Основной причиной отключений стало падение деревьев, которые шквалистый ветер ронял на линии электропередач. 

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

Как только гроза прекратилась, и порывы ветра значительно ослабели, специалисты РУП «Брестэнерго» приступили к ликвидации последствий разбушевавшейся стихии. 

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

В восстановительных работах было задействовано 109 бригад (более 400 человек), 94 единицы техники. Только с наступлением темноты деятельность ремонтных бригад остановилась. 

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

Благодаря слаженной работе всех структурных подразделений РУП «Брестэнерго», последствия мощного урагана, были ликвидированы в кратчайшие сроки.

Энергетики отчитались о ликвидации последствий урагана, который прошёл рядом с Брестом

 
 
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  Мощный грозовой фронт, атаковавший Брестскую область в первый день июля, принес с собой сильный ветер, дождь и град. Ураган валил деревья, разрушал крыши, обрывал...
 
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