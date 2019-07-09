Полезные советы по уходу за обувью

Источник материала: Новости Хотимска

Приветствую, домохозяйки! Сегодня обсудим правильный уход за обувью. Поскольку обувь из любого материала в независимости от цены требует одинакового ухода, для нее нет ничего хуже, чем грязь и слякоть. Если вы хотите продлить жизнь вашей любимой паре туфлей, необходимо должное внимание и правильный уход. Для этого не обязательно скупать всевозможные средства для обуви, достаточно лишь знать несколько полезных тонкостей, благодаря которым ваша обувь будет вам благодарна и прослужит не один сезон, а будет радовать своей новизной продолжительное время. Определенные правила ухода за обувью, сократят ваши расходы на очередную пару, а это немаловажный плюс в ваш семейный бюджет.

Советы по уходу

1.Как растянуть обувь.

Бывает проблема неправильного подбора размера. Или при покупке были в пору, а дома все по-другому. В таком случае попытаемся растянуть. Для этого нам понадобится фен. Необходимо одеть туфли или ботинки на толстый носок и прогреть феном все участки по 30 сек, на расстоянии 10 см от поверхности. Затем убрать фен и продолжить походить так пока, поверхность туфлей не остынет. Еще один метод применим и к кожзаму, если он хорошего качества. Нагрейте кипяток и налейте в обувь на несколько секунд, после чего слейте воду. Оденьте обувь и ходите в ней до полного высыхания.

2.Как обновить лакированные туфли.

Необходимо тщательно промыть туфли тряпкой, подождать пока просохнут, а затем отполировать бархатной тканью по всей поверхности. Регулярно выполняя такую процедуру по уходу, позволит выглядеть вашим туфлям практически новыми, спустя даже несколько лет.

3.Освежить замшу и придать новизну.

Очистить замшевую обувь от жировых пятен поможет тальк или крахмал. Присыпав таким абсорбентом на 3-5 часов, пятно с легкостью исчезнет. Необходимо будет лишь струсить остатки порошка с поверхности. Для коричневой замши используют кофейную гущу. Процедура одинакова, а результат вас порадует. Со временем замша затирается и приобретает тусклый вид. Здесь нам придет на помощь пар. Это можно сделать при помощи утюга, очень осторожно, направляя поток пара на поверхность, возможно реанимировать вашу любимую пару обуви.





4.Отбеливаем белую подошву.

Такая процедура ухода чаще всего необходима на спортивных кедах. Для этого понадобиться всего лишь обыкновенная зубная паста или порошок. Паста должна быть белая. Выдавив небольшое количество на зубную щетку, проделываем процедуру очищения, путем втирания.

5.Как быстро избавиться от влажности.

Для этого подойдет старый дедовский метод. Берем много бумаги или газеты и тромбуем ее во внутрь, обращая внимание, чтобы не было ярких рисунков и жирных чернил на газете. Сверху обматываем тоже несколькими слоями. Через каждые пару часов меняем бумагу и так пока не высохнет.

6.Как избавиться от неприятного запаха.

Возьмите ватный диск, смочите в уксусе и протрите внутри обуви, после чего поставьте на проветриваемое место, пока запах не улетучится.

7.Чтобы обувь не промокала.

Все очень просто, достаточно будет смочить ватный диск льняным маслом и тщательно промазать им по всей длине швов. Такую процедуру ухода необходимо повторить несколко раз.

Такой простой уход за обувью под силу любому. Главное соблюдать чистоту и опрятность. И тогда никто не догадается сколько времени вашим любимым туфлям, а они смогут вас порадовать еще не один сезон.