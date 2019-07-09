В Столине инвалида, 20 лет передвигающегося на велоколяске, поместили в больницу

Источник материала: Виртуальный Брест

Это произошло после публикации на Медиа-Полесье.





Александр Дмитриевич Буйнич в больничной палате

Александру Дмитриевичу 83 года. Последние два десятка лет он не представляет свою жизнь без колёс. В доме передвигается на инвалидной коляске, по улице – в велосипедной трёхколёсной с ручным приводом.

Он инвалид 2 группы. Ноги отказываются подчиняться, и с каждым годом передвигаться ему становится всё труднее. Вот уже пятый год ветеран труда проживает один. Прекрасно осознает, что наступает тот час, когда за ним потребуется постоянный уход.

По состоянию здоровья Александр Дмитриевич давно чувствует себя инвалидом 1 группы. Сопротивляться беспомощности помогает постоянное через силу движение. Только получить соответствующий здоровью документ былой водитель не может. Чтобы заявить о себе, нужно быть человеком грамотным и иметь силы пройтись по врачебным кабинетам. А у него за плечами всего два класса образования, больные ноги и отсутствие так необходимой в его положении моральной и физической поддержки.





В статье о 83-летнем пенсионере , опубликованной на сайте Медиа-Полесье 19 июня 2019 года, мы обратились к социальным службам Столинского райисполкома с просьбой обратить внимание на ветерана труда, вот уже двадцать лет передвигающегося по центру Столина на велоколяске и помочь ему пройти установленный законодательством путь для определения состояния его физического здоровья. Поскольку этот путь сам он преодолеть не в силах.

Наш призыв был услышан. Александра Дмитриевича оперативно поместили на обследование в травматологическое отделение Столинской центральной районной больницы.

Мы навестили ветерана труда в больничной палате. Встречая журналиста, Александр Дмитриевич произнёс:

– Наверное, вы тот человек, что меня фотографировал… И рассыпался в благодарностях за то, что на него обратили внимание. – Сначала пришёл участковый терапевт, предупредил, чтобы я подготовился к поездке в больницу. А потом приехала «скорая», кое-как с трудом погрузили меня в машину и привезли в травматологию, обследуют, – рассказал ветеран труда.

Как сообщил Медиа-Полесью главный врач Столинской ЦРБ Виктор Мойсюк, в настоящее время готовятся документы Александра Дмитриевича Буйнича с последующим направлением на МРЭК, которая определит степень утраты его здоровья.