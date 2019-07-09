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Аграрии Кировщины продолжают уборку зерновых

10.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Аграрии Кировщины продолжают уборку зерновых

Не затихает рабочий ритм на полях сельхозорганизаций Кировщины. Одна работа сменяет другую. Одна из главных тем на повестке дня аграриев района — уборочная кампания. Помехи в уборку зерновых сельчанам оказывают дожди, поэтому хлеборобы используют каждую погодную минуту.

Как сообщили редактору интернет-ресурса в управлении сельского хозяйства и продовольствия Кировского райисполкома, по состоянию на сегодняшнее утро с полей полностью убран рапс. С 2396 га намолочено 5682 т маслосемян. Урожайность масличной культуры составила 24 ц/га. Для сравнения: в прошлом году на круг было намолочено по 16 ц/га. Самая высокая урожайность — в ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» — 30 ц/га, в КСУП «Нива-Барсуки» и ОАО «Добоснянское» — па 25 ц/га, в ОАО «Кировский райагропромтехснаб» — 24 ц/га.

Одними из первых в Могилевской области хлеборобы Кировщины начали уборку зерновых. На поля вывели зерноуборочные комбайны почти во всех сельхозорганизациях района. В течение последних дней убрано 443 га, что составило 2,8% от плана. Намолочено 1767 т при средней урожайности 40 ц/га. В «Рассвете» убрано 339 га, урожайность составила 43 ц/га, КСУП «Нива-Барсуки» — 4 га, урожайность — 35 ц/га, КСУП «Красный боец» — 45 га, урожайность — 33 ц/га, СХФ «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» — 30 га, урожайность — 32 ц/га.

 

 
 
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Не затихает рабочий ритм на полях сельхозорганизаций Кировщины. Одна работа сменяет другую. Одна из главных тем на повестке дня аграриев района —...
 
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