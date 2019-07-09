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Кудашев назначен главным тренером сборной России по хоккею

10.07.2019 21:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Алексей Кудашев сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России сообщает об изменениях в тренерском штабе национальной сборной: главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов", - говорится в сообщении.

"Федерация хоккея России подчёркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи", - отмечается там же.

Кудашов в качестве игрока выступал на позиции нападающего в "Кристалле" (Электросталь, 1986-1989. 1992), "Крыльях Советов" (1989-1994), "Торонто" (1994), "Сент-Джоне" (Канада, 1993-1995), "Каролине Монархс" (США, 1995-1996), "Дюссельдорфе" (Германия, 1995-1997), ТПС (Финляндия, 1997-1998), "Ак Барсе" (1998-1999), "Динамо" (Москва, 1999-2005, 2010-2012), ЦСКА (2005-2006), "Локомотиве" (2006-2009), "Химике" (МО, 2006-2007), ХК МВД (2009-2010).

Он является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом России (2000), обладателем Кубка Гагарина (2012) и чемпионом Германии (1996).

Тренерскую карьеру Кудашев начал в 2012 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в "Атланте" (2012-2013), в качестве главного тренера - в "Атланте" (2013 - 2015), "Локомотиве" (2015-2017). С июня 2018 года - тренер СКА.

В штабе сборной России - с апреля 2018 года. Вместе с национальной командой стал бронзовым призёром чемпионата мира (2019).

 
 
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Алексей Кудашев сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. "Федерация хоккея России сообщает...
 
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