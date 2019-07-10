Едем за границу: что и как можно провозить

Передает корреспондент агентства «Минск-Новости». корреспондент агентства «Минск-Новости».





Без пошлины путешествующие наземным транспортом (автомобиль или поезд) смогут привезти товаров для личного пользования на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг. Если же самолетом, то на сумму до 10 000 евро и до 50 кг без пошлины.





По ее словам, в случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 4 евро за каждый килограмм сверх лимита, но не менее 30 % от стоимости товара.





Эти нормы не распространятся на неновые вещи, которые люди взяли с собой в дорогу.





Для продуктов питания действуют те же самые беспошлинные лимиты — в 500 евро и 25 кг, — если ездите через границу не чаще 1 раза в 3 календарных месяца, если каждую неделю, то они снижаются до 300 евро и 20 кг.





— На территорию Беларуси запрещен ввоз сырого мяса. Мясных изделий и иной продукции животного происхождения можно привозить не более 5 кг, только в заводской упаковке из стран с благополучной эпидемиологической остановкой, где нет никаких очагов заболеваний, — отметила Е. Колб.





Если вы везете больше 3 л алкоголя, независимо от его крепости, за каждый литр сверху придется заплатить пошлину — 10 евро за литр. При этом ввозить больше 5 л алкоголя запрещено. Провозить спиртное через границу могут только те, кому исполнилось 18 лет.





Говоря о лекарствах, представитель ГТК напомнила, что препараты, которые не содержат наркотические и психотропные вещества, к перемещению не ограничены в пределах нормы. Надо только учитывать, какие правила действуют при ввозе медикаментов в той стране, куда вы собираете на отдых.





Если же без таблеток с наркотическими и психотропными веществами путешественник никак не может обойтись, то надо при пересечении границы представить рецепт или выписку из медицинской карты, которая подтверждает, что они ему необходимы по медицинским показаниям. Это может быть оригинал документа или заверенная копия, если на иностранном языке, то с переводом.



